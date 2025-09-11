El presidente Javier Milei envió este martes un mensaje de condolencias a la familia de Charlie Kirk, el activista conservador estadounidense asesinado de un disparo durante un acto político en Utah. El mandatario argentino había compartido una fotografía con Kirk meses atrás, durante una visita a Estados Unidos.

"Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente", escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter).

En su mensaje, el jefe de Estado vinculó el hecho con el clima político regional: “Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región”.

Y concluyó con una frase contundente: “La izquierda es siempre, en todo momento y lugar, un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós”.