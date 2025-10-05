El presidente Javier Milei se pronunció sobre la reciente baja de la candidatura de José Luis Espert y enmarcó la decisión dentro del objetivo central de su administración: un «proceso de cambio profundo». En un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que no permitirán que una «operación maliciosa» ponga en riesgo ese proceso y remarcó que «la Argentina siempre está por encima de las personas».

Milei subrayó que «garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros» y añadió que, pese a los intentos por empañar a sus referentes, «no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede». El tono del presidente buscó transmitir unidad y priorizar el proyecto político sobre las situaciones individuales que pudieran afectar la imagen del espacio. La baja de Espert se produjo en medio de una controversia por un supuesto vínculo narco que, según el Gobierno, había comenzado a repercutir negativamente en las encuestas y a generar malestar a tres semanas de los comicios.

Ante ese escenario, la decisión del exdiputado de desistir de su postulación fue interpretada por el oficialismo como una acción necesaria para preservar el rumbo electoral. Con la confirmación de la renuncia de Espert, la nómina de candidatos a diputados por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tendrá a Diego Santilli como cabeza de lista. El reemplazo plantea ahora un nuevo escenario de campaña para el espacio en una provincia clave de cara a las elecciones.