El presidente de la Nación, Javier Milei, participará de la tradicional vigilia del 8 de julio en Tucumán, en el marco de la conmemoración por el 209° aniversario de la Independencia, que se desarrollará en la Casa Histórica.

Desde el Gobierno nacional también señalaron que es altamente probable que el jefe de Estado participe del Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, tal como lo hizo el año pasado luego de firmar el Pacto de Mayo con 18 gobernadores en Tucumán.

En aquella ocasión, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, cuestionó la retórica confrontativa del oficialismo: “No hay tiempo para la indiferencia, no nos podemos lavar las manos, o somos hermanos o se viene todo abajo”.

En Balcarce 50 confirmaron que este año no habrá desfile militar por el Día de la Independencia en la Ciudad de Buenos Aires. El motivo: falta de presupuesto. Fuentes oficiales explicaron que el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, no emitió órdenes a las Fuerzas Armadas para que se inicien los preparativos. “En ningún momento se ordenó armarlo para este año. No se va a hacer porque es muy caro”, consignó el portal Todo Noticias (TN).

Desde el Gobierno reconocieron que se evaluaron los costos del evento, pero que finalmente se desestimó su realización por el alto gasto que implica movilizar tropas, equipos, reforzar la seguridad, cubrir el combustible, la limpieza, el alojamiento y la alimentación de los agentes. El presupuesto del desfile realizado en 2024 había ascendido a $720 millones por el despliegue del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.