Javier Milei vetó la ley que repartía de manera automática los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) entre las provincias. El Ejecutivo ya se lo comunicó al Senado, la Cámara de origen del proyecto.

La iniciativa fue creada por los gobernadores para coparticipar el dinero de ese fondo y, de esa manera, atender desequilibrios financieros y situaciones de emergencia en todas las provincias.

Sin embargo, el DNU que vetó el proyecto habló de la Ley de Coparticipación Federal 23.548, y sostiene que los ATN “difieren sustancialmente de la masa coparticipable de distribución automática”. También agregó que son un “instrumento extraordinario y de aplicación discrecional por parte del Poder Ejecutivo en su carácter de administrador general del país”.

“Dichos aportes consisten en un fondo complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales”, aseguró el documento que firmó el jefe de Estado. /TN