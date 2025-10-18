Milei visita esta tarde Tucumán y hará una caminata por Yerba Buena

En el marco de la recta final de la campaña electoral de cara a los comicios legislativos nacionales del próximo domingo 26 de octubre, el presidente Javier Milei llega este sábado a la provincia de Tucumán para brindarle su apoyo a los candidatos de la Libertad Avanza.

Acompañado de dirigentes nacionales y provinciales del espacio libertario, el mandatario encabezará una caminata en Yerba Buena desde las 18:30 horas, cuyo punto de inicio será la esquina de Avenida Aconquija y Lobo de la Vega.

Antes de arribar al Jardín de la República, Milei estará en la provincia de Santiago del Estero para respaldar a los postulantes libertarios que se presentan en ese distrito en los comicios del 26 de octubre.

Así será el operativo de seguridad por la visita de Milei a Tucumán

El Ministerio de Seguridad de Tucumán, a cargo del ministro Eugenio Agüero Gamboa, informó que se prepara un operativo especial para este sábado ante la posibilidad de una caminata y caravana en Yerba Buena liderada por Javier Milei en el marco de la campaña electoral previa a las legislativas nacionales. El despliegue será coordinado con Casa Militar y la Policía Federal, con especial énfasis en la Regional Norte, y organizado en anillos de seguridad para garantizar la custodia y el orden público.

El comisario Raúl Silva, jefe de Operaciones Policiales, precisó los cortes de tránsito previstos: sobre avenida Soldati, en las inmediaciones del hotel Catalinas Park donde se alojará la comitiva, estarán cortadas ambas arterias al tránsito desde las 12:00 hasta las 19:00. Se recomienda a los vecinos evitar esa zona durante ese lapso y planificar desvíos por calles alternativas.

En cuanto al recorrido previsto, la caminata se desarrollaría por aproximadamente una hora en la zona céntrica de Yerba Buena, con especial intervención en avenida Aconquija y calle Lobo de la Vega, donde también se establecerán cortes y controles. Las autoridades solicitaron tranquilidad a los comerciantes y residentes y señalaron que los desvíos y controles buscarán minimizar el impacto sobre posibles disturbios.

Las autoridades recalcaron que la activación del operativo depende de la confirmación oficial de la visita presidencial y que Casa Militar notificará a la provincia para definir el alcance del refuerzo. Se aconseja informarse por los canales oficiales antes de salir y respetar las indicaciones de la Policía para facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas.