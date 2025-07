Milei y Bullrich volvieron a criticar duramente a Victoria Villarruel

La semana estuvo marcada por el intercambio de dardos entre Victoria Villarruel, con Patricia Bullich y Javier Milei.

El Presidente volvió a la carga contra su Vice y, en redes sociales, compartió gran cantidad de mensajes críticos hacia su compañera de fórmula.

Desde publicaciones en X de Santiago Oría, su cineasta de campaña, hasta artículos de medios afines a los libertarios como La Derecha Diario, el jefe de Estado le apuntó con firmeza volviendo a poner en escena las acusaciones de traición que realizó contra la vice el pasado jueves en la Bolsa de Comercio y la respuesta de ella, donde hacía referencia a las partidas de dinero para la SIDE y los constantes viajes del mandatario.

Uno de los mensajes más fuertes que compartió Milei contra Villarruel fue el de Oría. "Además de traidora, una DEMAGOGA y BRUTA en términos económicos", escribió el cineasta que sigue a sol y sombra a Milei siempre cámara o celular en mano para filmar todo lo que sucede alrededor del Presidente.

Oría había adjuntado en su mensaje una descripción de cuánto gasta la SIDE y cuánto se gasta en viajes presidenciales donde la conclusión era que la suma de ambos igual no alcanzaría para cubrir los gastos que se generarán si entran en vigencia las leyes aprobadas el jueves pasado que otorgan aumentos a las jubilaciones y declaran la emergencia en Discapacidad.

La sugerencia de recortar fondos de la SIDE y disminuir los viajes presidenciales había salido de la vicepresidenta. Villarruel no hizo una publicación nueva para cruzar al mandatario sino que, como en otras oportunidades, lo hizo contestando mensajes a quienes la critican en Instagram. Uno de los cuestionamientos era por haber abierto la sesión y dar lugar para que se vote la moratoria previsional. "¿Vos querés romper el equilibrio fiscal?", le recriminó un usuario días atrás.

"Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos.

Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo", le respondió la vice al usuario con un dardo directo a Milei. Fue horas después de el Presidente la acusara de traidora.

El Presidente también compartió este domingo la reflexión del autor liberal Federico Domínguez, quien remarcó en su publicación contra Villarruel: "Estás en contra de que el presidente viaje para posicionar a Argentina en el mundo, conseguir financiamiento barato y cerrar acuerdos comerciales. OK. Estás en contra de que la SIDE tenga equipamiento para combatir el terrorismo y el narcotráfico. OK. Pero decir que con esa plata se puede aumentar a los jubilados es agarrar la calculadora al revés".

Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso también fue autor de un mensaje que el Presidente divulgó.

"Villarruel no solo traiciona a Milei, también abraza el peor populismo: promete plata que no hay y ataca el equilibrio fiscal. 'Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo', dijo. Así hablan los que quieren aplausos fáciles, no transformar un país quebrado. Se la devoró su ambición de ser presidente igual que a Larreta. Es una lástima, Argentina necesita patriotas no personajes ambiciosos a quienes les importa menos el país que su ambición personal", escribió.

Más tarde llegó el turno de compartir un artículo de La Derecha Diario donde se sostiene: "La traidora vicepresidente Victoria Villarruel confirmó que no levantó la sesión ilegal del Senado porque apoya las leyes golpistas kirchneristas que rompen el superávit fiscal".

Le siguió otra crónica, pero de PanAm Post y titulada "El nuevo error de cálculo de la populista Victoria Villarruel". Varios otros posteos similares aparecieron en la cuenta de X presidencial, la gran mayoría, con foco crítico sobre quien él eligió para acompañarlo al frente del Gobierno.

El contraataque de Bullrich

Tras los intercambios virtuales que mantuvo la semana pasada luego de la sesión en la que el Senado aprobó la extensión de la moratoria, el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, Patricia Bullrich consideró que Victoria Villarruel intentó "tirar por la borda" la estrategia del Gobierno para mantener el equilibrio fiscal y la acusó de ser "igual que los kirchneristas".

En ese contexto, la ministra de Seguridad aludió a las publicaciones en las que la vicepresidenta cuestionó al presidente Javier Milei por "los viajes en avión y por darle plata a la SIDE" y lo contrastó con los gastos que la titular de la Cámara alta permitió para los sueldos de los integrantes de ese cuerpo legislativo.

"Qué comparación. Tres millones de dólares gasta la SIDE y no habla de los gastos que ella habilitó en el Senado. Es igual que los kirchneristas, es gastemos, gastemos que de algún lado saldrá la plata", expresó en declaraciones a LN+.

En el mismo sentido, Bullrich remarcó que fue Villarruel "la que sacó a la luz que la estrategia de cuidar el dinero de la gente y de cuidar los logros que tiene el Gobierno".

"Ella quiso ponerse al frente de una sesión para romper el equilibrio fiscal que nos permitió sacar a los 11 millones de pobreza. Villarruel quiere volver a esa enfermedad que es la de la emisión, la inflación y la pobreza", agregó.

En tanto, habló en particular de la aprobación de la emergencia en Discapacidad y señaló que no sabe "si el Presidente va a vetar la ley", pero aseguró que si bien "ninguna persona que tenga un familiar con discapacidad va a perder sus derechos", el objetivo de la administración de La Libertad Avanza es "ordenar" para que quienes "curran con la discapacidad no le roban al Estado".

"Todo aquel que inventó una discapacidad para sacar un beneficio, se lo va a sacar", enfatizó. /Clarín