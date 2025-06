Las investigaciones por el “narcoescándalo” desatado en Alberdi siguen avanzando. La justicia ordinaria citó a declarar dos concejales que solicitaron que se investigue el contenido de la charla que el devenido empresario Roque “Chipi” Giménez mantuvo con el ex intendente Luis “Pato” Campos. En tanto, la Provincia ya envió la documentación que le solicitó el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.

Hoy serán interrogados en la fiscalía que conduce Mónica García de Targa los ex ediles Luis María Díaz Augier y Adolfo Díaz Chavero. Ellos fueron los que hicieron una presentación el viernes luego de que la Policía presentara un informe sobre las actuaciones que realizaron sobre el audio viralizado. Ese mismo día ratificaron los motivos por los que decidieron realizar esa presentación. Se supone que en el encuentro se les pediría que amplíen sus dichos.

García de Targa ya anunció que investigará a Campos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que consideró que el ex intendente no cumplió con su obligación de denunciar los hechos que quedaron al descubierto en el audio. Giménez podría ser acusado de coacción agravada. No se descarta que en los próximos días amplíe la acusación.

No trascendió si la investigación que se desarrolla en el fuero local hay más personas investigadas por este caso.

Pedido

Por su parte el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, que inició una investigación por narcotráfico, asociación ilícita y lavado de activos, envió un oficio a la Casa de Gobierno solicitando una copia oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo el lunes para ser incorporado como prueba.

En el oficio recibido el lunes por la tarde y respondido al día siguiente, Vehills Ruiz consultó a las autoridades si estaban en condiciones de enviar documentación oficial que podría ser útil para la investigación. Los abogados de la Fiscalía de Estado no sólo dijeron que sí, sino que aclararon que estaban en condiciones de hacerlos porque se habían asegurado conseguirlo. / La Gaceta