Nelson Castro alertó por la salud de Milei: "tiene un problema psíquico importante"

Nelson Castro, reconocido periodista con una extensa trayectoria en los medios argentinos, criticó con dureza al presidente Javier Milei durante su programa en Radio Rivadavia. En medio de la reciente filtración del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y de la intervención en el mercado cambiario, Castro sostuvo que los hechos evidencian un problema mayor en la conducción del oficialismo.

Con tono serio y contundente, el comunicador afirmó: "Estamos frente a un presidente, digo con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta". Señaló que la negativa de Milei a buscar acuerdos, a pesar de gobernar en minoría, se interpreta como un comportamiento "ilógico" que afecta la gestión.

Castro trazó además un paralelismo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Así como esto lo vivimos con Cristina, lo estamos viviendo hoy", dijo, y añadió que existe una "relación patológica entre el presidente de la República y su hermana" que influiría en las decisiones de gobierno. Para el periodista, esa dinámica contribuye a la inestabilidad política.

El análisis público de Castro subraya, según sus palabras, que un gobierno que "vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría es un Gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal". La declaración se inscribe en un contexto de debate sobre la conducta presidencial y sus consecuencias institucionales y económicas.