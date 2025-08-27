No encontraron chats en el celular de Spagnuolo y sospechan que fueron borrados

El celular de Diego Spagnuolo, abierto ayer en el marco de la investigación por los audios en los que se alude a un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), apareció sin conversaciones con Karina y Javier Milei, pese a la estrecha relación que lo unía al Presidente y a su hermana. De acuerdo con fuentes que entienden en la causa, Spagnuolo habría eliminado chats al mismo tiempo que trascendieron las grabaciones comprometedoras.

El análisis preliminar confirmó que no se trató de un formateo general del aparato, sino de una eliminación selectiva, hecha la semana pasada, según pudo saber LA NACION. En otras palabras, los chats con los hermanos Milei desaparecieron, mientras que parte de la actividad del teléfono se conserva y el borrado fue manual.

Se presume que esas conversaciones existieron, más si se tiene en cuenta que Spagnuolo fue uno de los visitantes más asiduos a la quinta de Olivos y a la Casa Rosada. Entre enero de 2024 y marzo de este año registró al menos 39 visitas a la quinta presidencial, según pudo comprobar Chequeado y LA NACION. Además, a lo largo de 2024 y hasta mayo de este año, el ahora exfuncionario concurrió a la Casa Rosada por lo menos en 48 ocasiones.

Los primeros resultados del análisis judicial demuestran otro dato relevante: Spagnuolo cambió de teléfono en agosto de 2024. La actividad hallada en el dispositivo secuestrado comienza en esa fecha. No es un dato menor, ya que coincide con la denuncia realizada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, que pidió que se investiguen hechos similares a los descriptos en los audios, obtenidos de manera clandestina y editados, luego de una investigación hecha por el periodista Tomás Méndez.

A efectos de la obtención de prueba, no es menor. El dispositivo, que no tendría información previa, entró en uso luego de la fecha en la que se presume que se grabaron los audios, en agosto de 2024. En esos audios, la voz atribuida a Spagnuolo mencionaba a Karina Milei y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, en el marco de las presuntas irregularidades en las contrataciones con la droguería Suizo Argentina SA.

Fuentes judiciales confían en poder recuperar el contenido eliminado del teléfono que usó Spagnuolo hasta el momento del allanamiento, el viernes pasado. No dieron precisiones sobre la posibilidad de obtener la información del dispositivo que utilizó antes, hasta agosto de 2024.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que trabaja bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, fue la encargada de abrir el celular. Pese a que Spagnuolo se negó a entregar la clave de acceso, el equipo pudo ser desbloqueado con mayor facilidad porque estaba prendido. En paralelo, el exfuncionario entregó otro teléfono, aunque ese dispositivo estaba inoperativo y se presume que estaba dañado.

La eliminación de los chats con los Milei no es el único frente abierto. La Justicia todavía espera procesar el teléfono de Daniel María Garbellini, otro exfuncionario de Andis, apuntado en los audios como quien gestionaba el esquema irregular, que sí entregó sus claves. El análisis de ese aparato podría aportar información clave para entender si existía una trama coordinada dentro del organismo y cómo se articulaba con actores externos.

Los investigadores también tienen en la mira los celulares de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de Suizo Argentina. El de Emmanuel, un Samsung de última generación, sigue sin poder abrirse; para ese caso se pidió colaboración a la empresa israelí Cellebrite. Jonathan, en cambio, entregó un iPhone cuando se presentó en Comodoro Py. Él, a diferencia de su hermano, se fue de su casa en el country Nordelta antes de que llegara la Policía de la Ciudad para allanarlo. Por este motivo, indagaron al jefe de seguridad de Nordelta.

El análisis de los teléfonos y la reconstrucción completa llevará tiempo. El recupero de lo eliminado podría demorar hasta meses, aunque las expectativas están puestas en que se logre recuperar en un tiempo menor. /LN