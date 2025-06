Instituciones desbordadas, ineficacia en el desarrollo de obras públicas y controles administrativos demasiado laxos. Básicamente, eso son algunos de los primeros hallazgos con los que se topó la intervención en la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi. Y que, según las autoridades, validan la decisión oficial de destituir al intendente Luis Campos y a los 10 concejales.

“La verdad es que hemos encontrado un control muy laxo, desorden administrativo importante, la carencia de un sistema informativo que permita la trazabilidad de la información, y eso hace que poder recabar la información sea una una tarea muy difícil, máxima considerando que el personal de gabinete, considero obvio y lógico, al cesar en sus funciones, no se hizo presente y tampoco prestó colaboración alguna. Por ahí nos faltan muchos elementos para que podamos seguir analizando la situación”, afirmó el interventor del municipio, Guillermo Norry.

El lunes, el gobernador, Osvaldo Jaldo, dispuso la intervención del municipio sureño, a partir del escándalo de audios en los que se habla de la supuesta venta de drogas y del manejo del poder local. Ese mismo día, Gendarmería Nacional y la Policía realizaron operativos y allanamientos en edificios públicos y casas particulares, a partir de investigaciones en la Justicia.

“Por el momento no podemos acceder a muchos elementos porque están cerrados. O sea, están con llave y la llave de los armarios la tenían los funcionarios. Hoy todavía tenemos algunos armarios cerrados de gente que venía, pero que no apareció nunca. Entonces, este, vamos a tener que proceder a abrir eso para poder ver si está ahí la documentación que nos está faltando. En lo operativo, la situación administrativa es bastante confusa: hay actividades cruzadas y actividades que corresponden a distintas áreas. Vamos a crear un sistema administrativo nuevo para que podamos actuar con eficiencia y fundamentalmente con transparencia”, ahondó el ex funcionario.

También, dijo, se topó con dificultades para saber cuál es el personal temporario que prestaba servicios para el municipio. “No tenemos el número exacto. Hay algunas planillas. Todo lo que es personal de gabinete y asesores cesó en funciones. El personal político del Concejo tampoco lo podemos determinar porque los concejales prácticamente no se han hecho presentes. Hago algunas excepciones”, dijo. “Tenemos listados, pero estamos comprobando que ese agente sí está, y que esté trabajando”, amplió. Garantizó, en ese sentido, la estabilidad y el pago de sueldos y medio aguinaldo a los trabajadores de la planta permanente.

Otro de los aspectos que sorprendió a Norry fue el estado del parque automotor destinado a obras públicas. “Nos encontramos con un parque automotor bastante deteriorado, lo que le impide por ahí al personal que está trabajando desempeñar con eficiencia los servicios públicos”, expresó. Remarcó que por ese motivo, funcionarios de los diferentes ministerios desembarcaron esta semana en la ciudad. Precisó que el Ministerio de Obras Públicas ya envió maquinaria para que se realicen operativos y se restaure la prestación de servicios. A esto se sumó el aporte de Vialidad y de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio. “Vamos a tratar de darle término en los próximos días a esa obra de cloacas porque justamente cruza la zona céntrica y el hospital. Es urgente para la comunidad tener solucionado esos problemas. Anduve en la calle y realmente el aire era irrespirable”, graficó.

Norry deslizó que el paso de los años puede haber redundado en un relajamiento de los procesos administrativos en el municipio. “Cuando se libera mucho la actividad operativa administrativa y no somos esclavos de las normas, evidentemente se produce un desorden que hace que después la trazabilidad se pierda”, expresó./ La Gaceta