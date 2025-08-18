En un nuevo gesto de Donald Trump a Javier Milei, Estados Unidos vuelve a enviar a la Argentina a uno de sus principales jefes militares. Se trata del jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, que mantendrá reuniones clave con autoridades de Defensa.

Desde la embajada de Estados Unidos en la Argentina anunciaron que el almirante de la Marina del país norteamericano “viaja esta semana a la Argentina como parte de una visita de tres días”.

La representación diplomática indicó que Holsey “mantendrá reuniones clave con autoridades de Defensa en Buenos Aires y participará en una conferencia regional de seguridad patrocinada en conjunto por Argentina y SOUTHCOM”.

Destacaron que “este es el segundo viaje del almirante Holsey al país en lo que va del año y se produce luego de recientes visitas de otros funcionarios estadounidenses, que refuerzan el compromiso permanente de fortalecer la asociación estratégica entre ambas naciones”.

Noticia que está siendo actualizada.-