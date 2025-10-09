Las diputadas Lilia Lemoine (LLA) y Marcela Pagano (Coherencia) volvieron este miércoles a protagonizar un cruce en medio de la sesión que se llevó a cabo en la Cámara Baja, donde se definió que la nueva ley de DNU vuelva al Senado, con cambios.

El conflicto, grabado por ambas partes, culminó con Lemoine solicitando una sanción formal contra Pagano, asegurando haber recibido un golpe en la mano.

“Quiero pedir una sanción, de acuerdo con el reglamento, porque la diputada Pagano me golpeó y quedó grabado”, solicitó Lemoine al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, señalando que el impacto fue en su mano izquierda.

Nuevo cruce entre Lemoine y Pagano

El altercado se desató mientras diputados de la oposición exhibían carteles con la leyenda “Narcotráfico nunca más”.

Lemoine reprochó a Pagano y a Lourdes Arrieta (también de Coherencia) por, presuntamente, haber traicionado al oficialismo y operar para el kirchnerismo tras abandonar LLA.

El cartel hacía referencia a las acusaciones que vincularían al diputado libertario José Luis Espert con el empresario Federico “Fred” Machado.

En medio de los gritos y las acusaciones (donde Pagano llegó a tildar a Lemoine de “ñoqui”), el enfrentamiento escaló cuando Lemoine intentó quitarle el papel.

Fue entonces cuando Pagano la golpeó reiteradamente con el cartel en la mano izquierda. “¿Me estás pegando?” se escucha decir a Lemoine, a lo que Pagano respondió desafiante: “Sí. Dale, denúnciame”.

Lemoine mostró su mano, indicando que estaba “colorada” por los golpes, y le recriminó: “Me pegaste, Marcela”.

Cabe destacar que, igual que ocurrió en agosto pasado, el cruce entre ambas se produjo con Pagano sentada en su banca y Lemoine yendo a buscarla, celulares encendidos y grabando de por medio.

Ante el caos, la diputada Cecilia Moreau, quien ocupaba la Presidencia de manera temporal, tuvo que intervenir, solicitando un “poco de respeto” y pidiendo a Pagano y Lemoine que “dejen de pelearse en el recinto”.

Lemoine, tras compartir el video en redes sociales (X), sostuvo que “No hay explicación para esto. No hay justificativo para la violencia física”.

Además, acusó a Pagano de ser “la heredera de Camaño”. La solicitud de sanción por la agresión no recibió una respuesta inmediata por parte de la Presidencia.