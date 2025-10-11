La Cámara Nacional Electoral resolvió hoy que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, al revocar una decisión de primera instancia que había dispuesto el reemplazo por Karen Reichardt tras la renuncia de José Luis Espert. La resolución se dictó en respuesta a un recurso presentado por los apoderados de la agrupación para modificar el orden de la Boleta Única de Papel de cara a las elecciones del 26 de octubre.

El tribunal de alzada basó su decisión en la ley de paridad de género (N.º 27.412) y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos respeten la composición por género de las listas. Pese a la resolución, el Gobierno mantiene un reclamo —rechazado en primera instancia— que solicita la reimpresión de las boletas con el nuevo orden; fuentes judiciales señalaron que esa petición difícilmente prospere por la falta de tiempo para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Según se informó, la confirmación de Santilli como candidato se produjo tras una reunión de acuerdos convocada durante el fin de semana largo. La decisión cierra momentáneamente la controversia judicial interna en torno a la nómina, aunque las partes aún podrían presentar recursos en las instancias previstas por la normativa electoral.