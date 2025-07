Por estas horas Tucumán se viste de fiesta para celebrar un nuevo aniversario de la declaración de la Independencia argentina. El Jardín de la República se queda para esta fecha con todas las miradas de los argentinos y para hoy se espera la visita del presidente Javier Milei, que participará de la vigilia en Casa Histórica y pronunciará su mensaje desde el emblemático espacio.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, habló con Los Primeros y destacó la importancia de las celebraciones que se llevarán a acabo en Tucumán. "Un 9 de Julio de 1816 se declaró la Independencia de nuestra patria, toda la República Argentina va a festejar esta gran decisión que han tenido hombres y mujeres de aquella época, la valentía y el coraje, para reunirse en nuestra provincia de Tucumán, en nuestra Casa Histórica", sostuvo.

El mandatario señaló que si bien es una fiesta patria de todos los argentinos, “nadie puede negar que el epicentro de esa época y el epicentro que vamos a vivir en el día de hoy y mañana es en Tucumán”. “El 9 de Julio los verdaderos protagonistas somos los tucumanos. Queremos invitar a todo el pueblo tucumano, a los turistas que nos visitan, queremos revalorizar en Tucumán esta fecha patria. Queremos que desde Tucumán podamos rendirle un homenaje a nuestros próceres y a nuestra patria”, aseguró.

Celebrar la Independencia, las discusiones son para “otro momento”

Jaldo también habló sobre las especulaciones respecto a la presencia o no de gobernadores, de la actitud de los mandatarios con el presidente, si en Tucumán se van a venir a discutir los recursos provinciales o nacionales, o si se van a analizar las leyes que va a tratar el Congreso el jueves.

“Esta fecha no es absolutamente para nada de eso. Hoy el 8 y el 9 de Julio no es para discutir recursos, para ver qué le corresponde a las provincias, no es para hablar de coparticipación, ni leyes que tengan que ver con recursos provinciales y nacionales. Nosotros como tucumanos queremos que sea una verdadera fiesta patria y que todo lo que haya que discutir se lo discuta en otro momento y en otro lugar, no mañana en Tucumán, no esta noche en Tucumán”, aseveró el gobernador.