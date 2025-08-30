En el predio de Atsa, en El Cadillal, el vicepresidente del Partido Justicialista (PJ), Osvaldo Jaldo, encabezó este sábado un acto que congregó a referentes del peronismo y del Frente Tucumán Primero. La convocatoria contó con la presencia del senador y presidente del PJ, Juan Manzur; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros; y los principales candidatos del espacio, entre ellos Gladys Medina, Javier Noguera y Elia de Mansilla. También asistieron legisladores y referentes comunales que participaron de la gestión provincial y militantes locales.

Durante su exposición, Jaldo destacó los avances en obras públicas y programas de gestión: “Hemos tenido una semana de anuncios de obras muy importantes, como el inicio de la pavimentación de la Ruta 344 en Monteros, la licitación del acueducto de Vico y el avance en los trabajos de El Bracho y Villa Quintero”. En ese marco, enfatizó la necesidad de sostener la unidad interna para garantizar la continuidad de políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los tucumanos.

El dirigente subrayó además la importancia del voto y la participación ciudadana: “Hoy nos reunimos con todos aquellos compañeros que han acompañado nuestra gestión, algunos sin un rol institucional, pero siempre militando en sus comunidades, y hoy están aquí para seguir trabajando con la militancia”. Jaldo invitó a acompañar un proyecto que, según sostuvo, se basa en hechos concretos en seguridad, salud pública e infraestructura.

Varios oradores del Frente refrendaron el llamado a la cohesión partidaria. Gladys Medina afirmó: “Es una reunión importante para nuestra sección electoral, donde discutimos sobre la campaña y lo que significan estas elecciones del 26 de octubre para el peronismo”. Por su parte, Javier Noguera remarcó el momento decisivo que atraviesa la vida política provincial y urgió a “asumir el desafío con fortaleza y a construir un triunfo contundente para el peronismo”.

El encuentro finalizó con la reafirmación del compromiso de los dirigentes y militantes presentes de llevar la voz del gobierno a los distintos sectores de la provincia y con un llamado explícito a participar en los comicios del 26 de octubre. Los organizadores resaltaron que la unidad del PJ y del Frente Tucumán Primero será, según su mirada, el motor para mantener las obras y los programas en curso.