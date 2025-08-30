Osvaldo Jaldo: "La única fuerza que hoy puede sostener la gestión es el PJ"
El gobernador encabezó un importante acto político en el predio de Atsa, ubicado en El Cadillal.
En el predio de Atsa, en El Cadillal, el vicepresidente del Partido Justicialista (PJ), Osvaldo Jaldo, encabezó este sábado un acto que congregó a referentes del peronismo y del Frente Tucumán Primero. La convocatoria contó con la presencia del senador y presidente del PJ, Juan Manzur; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros; y los principales candidatos del espacio, entre ellos Gladys Medina, Javier Noguera y Elia de Mansilla. También asistieron legisladores y referentes comunales que participaron de la gestión provincial y militantes locales.
Durante su exposición, Jaldo destacó los avances en obras públicas y programas de gestión: “Hemos tenido una semana de anuncios de obras muy importantes, como el inicio de la pavimentación de la Ruta 344 en Monteros, la licitación del acueducto de Vico y el avance en los trabajos de El Bracho y Villa Quintero”. En ese marco, enfatizó la necesidad de sostener la unidad interna para garantizar la continuidad de políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los tucumanos.
El dirigente subrayó además la importancia del voto y la participación ciudadana: “Hoy nos reunimos con todos aquellos compañeros que han acompañado nuestra gestión, algunos sin un rol institucional, pero siempre militando en sus comunidades, y hoy están aquí para seguir trabajando con la militancia”. Jaldo invitó a acompañar un proyecto que, según sostuvo, se basa en hechos concretos en seguridad, salud pública e infraestructura.
Varios oradores del Frente refrendaron el llamado a la cohesión partidaria. Gladys Medina afirmó: “Es una reunión importante para nuestra sección electoral, donde discutimos sobre la campaña y lo que significan estas elecciones del 26 de octubre para el peronismo”. Por su parte, Javier Noguera remarcó el momento decisivo que atraviesa la vida política provincial y urgió a “asumir el desafío con fortaleza y a construir un triunfo contundente para el peronismo”.
El encuentro finalizó con la reafirmación del compromiso de los dirigentes y militantes presentes de llevar la voz del gobierno a los distintos sectores de la provincia y con un llamado explícito a participar en los comicios del 26 de octubre. Los organizadores resaltaron que la unidad del PJ y del Frente Tucumán Primero será, según su mirada, el motor para mantener las obras y los programas en curso.