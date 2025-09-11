Osvaldo Jaldo: “Me alegra que Catalán sea ministro del Interior"

El presidente Javier Milei al tucumano Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, en una señal destinada a recomponer el diálogo con los gobernadores ante la crisis política y económica que se agudizó tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La decisión busca, según voceros oficiales, facilitar la interlocución entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales en un contexto de crecientes tensiones y con las elecciones nacionales en el horizonte.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, valoró la designación y destacó la relación personal con el funcionario: “Catalán es una excelente persona con nosotros desde el primer día, tanto él como Guillermo Francos, nos atendieron bien. Me alegra que Lisandro sea el ministro del Interior porque conoce a los gobernadores”. Subrayó, además, el énfasis en la institucionalidad pese a las diferencias partidarias: “Tenemos un buen diálogo institucional, aunque políticamente estamos en veredas diferentes, y eso seguramente se nota mucho más ahora hasta el 26 de octubre, porque tenemos elecciones nacionales”.

Jaldo puntualizó también en la coordinación con otros funcionarios nacionales y en acuerdos concretos: “El diálogo con Lisandro, el diálogo con Guillermo Franco, el diálogo con el ministro de Economía Luis Caputo, que hemos firmado antes de ayer, la transferencia definitiva de las 100 hectáreas del programa Procrear”. Estas gestiones ilustran un trabajo conjunto en cuestiones de gestión y desarrollo territorial, más allá de las diferencias ideológicas.

Como cierre, el gobernador anunció una obra de infraestructura considerada estratégica para la provincia: “El día martes se abre la licitación del aeropuerto para la remodelación a nuevo, vamos a tener un aeropuerto internacional a la altura de lo que es la provincia de Tucumán, uno de los mejores del país, y en ese sentido tenemos muy buena relación”. La obra, si avanza según lo previsto, implicaría mejoras en conectividad y potencial impulso al turismo y la economía regional.