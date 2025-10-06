El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se pronunció hoy sobre la renuncia de José Luis Espert a su postulación como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, vinculada —según investigaciones— a su relación con el empresario Federico “Fred” Machado, señalado por presuntos lazos con el narcotráfico. Jaldo subrayó la necesidad de preservar la integridad de la vida pública y afirmó que “no puede haber candidatos de los que supuestamente se diga que, directa o indirectamente, están vinculados con el narcotráfico”.

El mandatario comparó la situación nacional con la política de seguridad que impulsa en la provincia: “En Tucumán le estamos dando lucha frontal al narcotráfico y al narcomenudeo. En nuestra provincia están cayendo los delincuentes poderosos que en Tucumán habían sido impunes”. Señaló que ese accionar se expresa en detenciones y procesos judiciales que derivan en condenas en la cárcel de Benjamín Paz.

Finalmente, Jaldo insistió en la incompatibilidad entre política y narcotráfico y consideró adecuado el retiro de quienes enfrentan sospechas: “La política no puede convivir con el narcotráfico y menos a nivel nacional”, y agregó que si la justicia confirma vinculaciones, “está bien que haya hecho un paso al costado y que sea reemplazado”.