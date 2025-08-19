Osvaldo Jaldo analizó políticas de seguridad con la plana mayor de la Policía y del Servicio Penitenciario

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una reunión con la cúpula de seguridad provincial integrada por el ministro Eugenio Agüero Gamboa, el jefe de la Policía Joaquín Girvau, el subjefe Roque Yñigo y el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros. Según explicó el ministro, fue “una reunión de la plana mayor de la Policía y del Servicio Penitenciario donde le informamos al gobernador de todo lo realizado por ambos servicios de seguridad”. Los asistentes repasaron operativos, estadísticas delictivas y avances de obra en distintas sedes.

Agüero Gamboa precisó además novedades sobre infraestructura: “en principio sería la primera semana de septiembre, ya que la empresa se comprometió a entregarla el 31 de agosto”, en referencia a la ampliación del penal de Benjamín Paz. El ministro destacó también la incorporación de tecnología al Operativo Lapacho —cinco escáneres móviles, dos fijos y canes adiestrados— y el refuerzo de controles en los Valles Calchaquíes y la ruta nacional 40.

Sobre el Operativo Lapacho, el funcionario afirmó que “ha sido un éxito rotundo, ya que fue concebido para combatir el narcotráfico y luego esto fue extendiéndose a todo lo que son robos y la economía informal”. Señaló el secuestro de vehículos y motocicletas robadas en otras provincias y la detención de personas con pedidos de captura nacionales. El jefe de Policía valoró la decisión política y la comunicación con el gobernador: “El gobernador es una persona que reconoce el trabajo. Además, cuando hay una decisión política firme en materia de seguridad es mucho más fácil nuestra labor”.

Respecto a intervenciones recientes, Girvau relató un operativo de la Brigada de Investigaciones que derivó en la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de un arma y herramientas para forzar viviendas. Sobre causas judiciales, en especial el caso Almirón, indicó que “se dio intervención de la fiscalía, se documentó todo como tenía que ser” y que la Policía actuó administrativamente para separar a personal con situación procesal pendiente, respetando el derecho a la defensa. Concluyó reafirmando la presencia policial en toda la provincia: “La Policía se va a multiplicar en todos los aspectos”.