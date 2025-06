Osvaldo Jaldo anunció que el Bloque Independencia votará a favor de la jubilación y la discapacidad

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, manifestó su apoyo a los proyectos de ley que se discutirán en la Cámara de Diputados, los cuales están destinados a beneficiar a jubilados y a personas con discapacidad. Jaldo anunció que los tres diputados del Bloque Independencia - Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina - votarán a favor de estas iniciativas. Las propuestas incluyen mejoras en las jubilaciones, bonos previsionales y una prórroga de la moratoria previsional, así como la declaración de la Emergencia en discapacidad hasta 2027.

El gobernador subrayó que "si los bloques que solicitan la sesión no logran el quorum, están haciendo política con los jubilados y discapacitados". En este sentido, enfatizó la importancia de garantizar el quorum para habilitar el debate y recordó que en intentos anteriores, algunos sectores no habían logrado reunir el número necesario de votos. Jaldo reiteró que, si la oposición logra juntar los 129 diputados requeridos, "no tengan dudas que serán muchos más los votos a favor de estas leyes".

Asimismo, Jaldo envió un mensaje a los diputados, indicando que es fundamental que estos trabajen en conjunto para el bienestar de la comunidad. "Nosotros necesitamos diputados que nos ayuden a gobernar la provincia y no diputados que se sienten en la banca y voten todo en contra", expresó. A su vez, destacó que la unidad es posible si los candidatos responden a las necesidades de los tucumanos, promoviendo obras de infraestructura y servicios necesarios para la población.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda han presentado un temario que incluye incrementos en las jubilaciones y ayudas para personas con discapacidad. Jaldo reafirmó que su apoyo a estas normativas no implica un cambio de postura ante el gobierno nacional, sino un compromiso con los derechos de los jubilados y personas con discapacidad. Además, recordó la importancia de las 80 mil boletos gratuitos que su administración entrega trimestralmente a los adultos mayores, como una medida concreta de apoyo a este sector de la población.