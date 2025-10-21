El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, brindó declaraciones a la prensa en las que defendió la gestión provincial y cuestionó comentarios internacionales sobre la situación del país. En el repaso de su gestión, destacó los ejes en los que, dijo, se concentró su administración durante casi dos años al frente del ejecutivo: la continuidad de los servicios esenciales, el pago de incentivos docentes, la ampliación de la conectividad y la inversión en salud pública pese a la reducción de transferencias desde la Nación.

“En estos casi dos años de gobierno hemos demostrado que, cuando se administra con responsabilidad, se pueden sostener los servicios esenciales y avanzar”, afirmó Jaldo, y añadió que la provincia continuó destinando recursos a seguridad y educación, con políticas como la incorporación del inglés desde primer grado. El mandatario en uso de licencia subrayó que esas medidas fueron posibles aun ante la merma de fondos nacionales.

Sobre las recientes afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de la Argentina, Jaldo las calificó como “desafortunadas” y “faltas de respeto hacia el pueblo argentino”. En concreto, rechazó la idea de que la nación se encuentre al borde del colapso: “Los argentinos podemos tener dificultades económicas, pero no nos estamos muriendo. No acepto esos conceptos. Nuestro pueblo es fuerte, trabajador y solidario”, sostuvo.

El gobernador responsabilizó al Gobierno nacional por la actual situación económica y señaló que, pese a la ayuda externa recibida, la administración central “no logra encontrar el rumbo económico”. Las críticas a la gestión nacional se articularon con la defensa de las acciones provinciales, presentadas como una administración responsable que priorizó servicios claves y políticas educativas y de seguridad.