Osvaldo Jaldo encabezó el acto del PJ donde se oficializó la lista

El acto de presentación de los candidatos del Partido Justicialista (PJ) tucumano se llevó a cabo en Concepción BB, en la localidad de Banda del Río Salí, y estuvo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Este evento marcó un hito importante en el calendario político provincial, dado que se dieron a conocer los nombres de quienes representarán al partido en las próximas elecciones legislativas nacionales.

Los comicios están programados para el 26 de octubre del presente año, y el plazo para la presentación de listas ante las juntas electorales partidarias finalizará el próximo domingo 17 de agosto.

El PJ tucumano, que busca reafirmar su liderazgo en la provincia, ha delineado un plan estratégico que tiene como objetivo consolidar la unidad del peronismo. En este contexto, el gobernador Jaldo destacó que la unidad dentro del partido no es un hecho aleatorio, sino que responde a un esfuerzo conjunto por fortalecer la propuesta electoral.

Las elecciones legislativas de este año son consideradas de gran importancia para definir el futuro político de la provincia y del país en general.

Cómo quedó confirmada la lista

La lista oficial presentada por el PJ lleva el nombre de "Tucumán Primero" y está compuesta en el primer lugar por Osvaldo Jaldo, seguido por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla.

Además, se han designado suplentes que incluyen a Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y Miguel Acevedo. A partir del 27 de agosto, las campañas electorales de todos los espacios políticos comenzarán de manera formal, dando inicio a un período de intensa actividad política en la provincia.

Los candidatos del PJ se preparan para presentar sus propuestas a la ciudadanía en un marco de diálogo y participación, en un esfuerzo por captar la atención y el apoyo del electorado en vistas a los desafíos que se avecinan.