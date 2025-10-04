El presidente del Frente Tucumán Primero (FTP) y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, encabezó este sábado un multitudinario acto en la sede de ATSA, organizado por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse en el marco de la campaña rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre. La convocatoria reunió a más de 10.000 militantes y dirigentes de la capital provincial, donde Jaldo estuvo acompañado por el vicepresidente del espacio, Miguel Acevedo, y los candidatos Gladys Medina, Javier Noguera y Carolina Vargas Aignasse.

En su intervención, Jaldo afirmó: “Llevamos la propuesta de este gran frente, donde no solo hay diez o doce partidos —con el peronismo como columna vertebral— sino también muchos tucumanos y tucumanas que, sin ser afiliados, hoy nos acompañan porque quieren cuidar y defender a nuestra provincia ante la crítica situación que vive el gobierno nacional”. Agradeció la convocatoria de Vargas Aignasse y celebró la unidad alcanzada en la capital, que concentra cerca del 45% del electorado provincial.

El legislador sostuvo además su liderazgo en seguridad: “Yo fui autor de la ley de narcomenudeo y de la creación de la Fiscalía Especializada. En Tucumán se condena un vendedor de droga cada tres días. Queremos saber de qué lado están nuestros oponentes: si del lado de Tucumán o del lado de los narcotraficantes internacionales.” Miguel Acevedo, por su parte, remarcó que “el Frente Tucumán Primero es el espacio que va a defender la salud y la educación públicas, y que procura generar trabajo y desarrollo para nuestra provincia”.

Otros oradores coincidieron en destacar la magnitud de la movilización y en criticar las políticas del gobierno nacional. Noguera aseguró que “unas diez mil personas se congregaron hoy para dar su apoyo a Tucumán Primero. No tengo dudas de que el 26 de octubre el triunfo será contundente”, y Chahla afirmó: “Esta gran convocatoria demuestra que hay un peronismo unido y una ciudadanía que busca respuestas. Nuestro movimiento cree en un Estado presente, a la par de la gente, con educación, trabajo y salud.”