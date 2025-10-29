Osvaldo Jaldo encabezó una reunión de gabinete y realizó un balance de sus dos años de gestión

En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo presidió una reunión de gabinete ampliado para evaluar los primeros dos años de su gestión, con especial énfasis en la administración austera de los recursos, la mejora en los índices de seguridad y la consolidación del equilibrio fiscal. Participaron ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de entes autárquicos, además de representantes de las fuerzas municipales y organismos provinciales.

Durante su exposición, Jaldo repasó las medidas tomadas desde su asunción y defendió la reestructuración del Estado como herramienta para ordenar las cuentas públicas. “Desde el 29 de octubre de 2023 fijamos políticas claras, contundentes y acordes al momento difícil que nos tocaba vivir”, afirmó, y agregó que no dudaron en adoptar decisiones económicas, presupuestarias y financieras para recuperar el equilibrio fiscal.

El gobernador puso énfasis en la preservación de los servicios esenciales y en la inversión en educación y salud. “Quienes no tienen obra social recurren a la salud pública, y allí hemos garantizado atención y acceso”, declaró, y resaltó además el crecimiento de la matrícula escolar como indicador de confianza en la educación pública. En paralelo, destacó que las políticas aplicadas permitieron avanzar en infraestructura y brindos básicos en distintos municipios.

En materia de seguridad, Jaldo sostuvo que en los últimos 24 meses se produjo un cambio significativo: “En 24 meses hemos marcado un antes y un después en la seguridad pública. Hoy Tucumán es la segunda provincia con menos homicidios y delitos del país”, dijo, citando estadísticas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad de la Nación. También valoró la articulación con los otros poderes del Estado y las acciones en materia carcelaria.

El encuentro concluyó con un balance positivo y el compromiso de continuar con las políticas públicas iniciadas. El gobernador destacó la recuperación de más de mil hectáreas públicas y el trabajo conjunto con los municipios «más allá de las banderías políticas», y consideró que la rendición de cuentas electorales ratificó el respaldo ciudadano: “El pueblo pidió que rindamos cuentas y lo hicimos”, señaló. Acompañaron a Jaldo numerosas autoridades provinciales y representantes de entes y organismos técnicos.