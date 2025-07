Osvaldo Jaldo inauguró obras de infraestructura en Pampa Mayo

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes una intensa jornada de trabajo en la Comuna de Pampa Mayo, donde supervisó y dejó habilitadas importantes obras de infraestructura que beneficiarán a miles de vecinos de esta región del sur provincial.

Estuvo acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros; la diputada nacional Gladys Medina; el comisionado comunal de Pampa Mayo, Luis Villafañe; el intendente de Simoca, Elvio Salazar; y los legisladores Marcelo Herrera, Alberto Olea y Gerónimo Vargas Aignasse, Alejandro Cejas. También dijeron presente el titular del IPV, Hugo Cabral; el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán; el director del área, Sergio Castro; titular del ERSEPT, Ricardo Ascárate; secretario de Producción, Eduardo Castro; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, así como concejales y comisionados comunales de diferentes zonas.

Durante la visita, el primer mandatario provincial recorrió más de 1.000 metros de pavimento que conectan la ciudad de Simoca con Pampa Mayo. Este corredor vial contará con alumbrado público con tecnología LED, lo que representa un avance significativo en materia de seguridad y urbanización.

Jaldo también participó de la inauguración del Pórtico de Entrada a Pampa Mayo, un símbolo de identidad para la comunidad, y verificó el avance de las tareas que se desarrollan en el canal Bajo Negro, una obra hidráulica de relevancia estratégica para el control de desbordes y el manejo del agua en época de lluvias.

A su vez entregó un tanque atmosférico y una hidrogrúa, herramientas fundamentales para fortalecer los servicios públicos locales. Además, habilitó una oficina del ERPSET.

“Hoy hemos tenido la oportunidad de observar casi 1.200 metros de hormigón en una ruta de gran importancia para la producción, que conecta diversas comunas, especialmente aquellas que se trasladan entre la ciudad de Simoca y Pampa Mayo”, comentó Jaldo.

“Esta obra no solo facilita el tránsito, sino que también evita que los vehículos deban salir a la ruta 157. Esto es crucial no solo para el transporte de la producción, como la caña de azúcar, sino también para garantizar la seguridad vial, permitiendo que ambulancias y vecinos circulen con mayor tranquilidad”, sostuvo.

“También recorrimos, en Pampa Mayo, las obras hídricas enfocadas en la limpieza y recuperación de canales para evitar inundaciones”, expresó y agregó: “la infraestructura no solo mejora la calidad de vida de la gente, sino que también genera empleo para quienes más lo necesitan, especialmente en el interior de la provincia”.

Jaldo recordó que “esta semana hemos visitado no solo Pampa Mayo, sino también Los Nogales y otras localidades del interior, mostrando la gestión que se realiza con recursos provinciales y del Tesoro Provincial, a la espera de lo que llegue de la Nación. Estamos realizando un gran esfuerzo, y a diferencia de años anteriores, donde se dependía de financiamiento internacional, hoy estamos utilizando el superávit del presupuesto provincial y los impuestos de los tucumanos”.

Por último, comentó que “ayer firmamos un contrato para una importante obra de energía eléctrica en el norte argentino, que aliviará la situación energética en el sur de la provincia y mejorará la distribución de energía. Con estas obras, esperamos terminar con los cortes de energía y las bajas de tensión que afectan a los hogares”.

“Seguimos arrimando los servicios a los vecinos, en este caso un servicio esencial que tiene que ver con la energía eléctrica. Antes que la gente nos busque a nosotros, nosotros venimos a buscar a la gente que tiene problemas”, sostuvo el gobernador Jaldo. En esa línea, destacó la instalación de la nueva sede del ente regulador de energía y agua potable, que ya está operativa en Pampa Mayo.

Sobre la inauguración del pórtico de ingreso a la comuna, que incluye la figura de las Islas Malvinas, dijo: “Ese pórtico tiene un gran sentido y orgullo patriótico. Hoy los vecinos deben sentirse orgullosos porque antes no se identificaba ni el ingreso principal al pueblo”, agregó.

Como parte de la política de fortalecimiento de los servicios comunales, el gobernador entregó una grúa hidráulica para facilitar el mantenimiento del alumbrado y un tanque atmosférico para asistir a los vecinos que no cuentan con red cloacal. “Es un gasto menos para las familias. Ahora la comuna va a poder prestar el servicio sin que los vecinos tengan que pagar por él”, explicó Jaldo.

Monteros, por su parte, manifestó que “hace 20 días firmamos un convenio entre el municipio de Simoca y la comuna de Pampa Mayo para llevar a cabo una importante obra de infraestructura: el camino vecinal que une ambas localidades. Este camino es vital, ya que por él circulan muchas personas, incluyendo a quienes se dirigen a la feria de Simoca, así como a los habitantes de Pampa Mayo, San Pedro Mártir y Santa Cruz de la Tuna, quienes vienen a realizar sus compras en esta ciudad”.

A su vez, dijo que “este convenio mutuo implica una inversión conjunta, con fondos provenientes de la provincia, para la construcción de 1,200 metros de hormigón, que incluirán luminarias LED. Estas acciones son una clara demostración del compromiso del gobierno provincial con el desarrollo del interior, utilizando recursos propios para llevar a cabo estas obras”.

El intendente de Simoca destacó el trabajo articulado: “Esto es algo que nos enorgullece a todos. Seguimos las directivas de nuestro gobernador, como lo hicimos tiempo atrás cuando firmamos un convenio con el delegado comunal Luis Villafañe para la instalación del alumbrado sobre la Ruta 157, obra que hoy conecta Pampa Mayo con Simoca, y desde Simoca hasta el paraje 12 20 también”, señaló.

En ese marco, Salazar subrayó la magnitud de las nuevas obras encaradas: “Hace poco concretamos otro convenio que creo es uno de los más grandes de la provincia: una obra de hormigón de 1.200 metros. Ya se encuentra en ejecución y asumimos el compromiso de finalizarla pronto para poder inaugurarla”.

“Son trabajos que venimos realizando guiados por Osvaldo Jaldo y por el ministro del Interior, Darío Monteros, en un trabajo en equipo que antes no existía con ningún otro gobierno”, expresó el jefe municipal, y agregó: “Hoy trabajamos de la mano con nuestro legislador Marcelo Herrera, que está en permanente contacto con todas las comunas. Desde el municipio, siempre que podemos, colaboramos”.

Asimismo, valoró las herramientas que fortalecen la autonomía de las comunas del interior: “Antes, desde Simoca, le prestábamos a Pampa Mayo un tanque atmosférico y una grúa, pero con tantas comunas ya no dábamos abasto. Hoy, por decisión del gobernador y del ministro del Interior, Pampa Mayo ya cuenta con su propio tanque y su propia grúa, lo que permitirá brindar respuestas todos los días a los vecinos”.

Finalmente, Salazar reafirmó el espíritu de unidad que impulsa la gestión: “Como dice el gobernador, la unidad hace la fuerza, y Tucumán va a salir adelante porque estamos todos trabajando unidos. Realmente somos un equipo de la provincia, y uno trabaja para todos, como se debe y como corresponde”.

El comisionado comunal de Pampa Mayo, Luis Villafañe, agradeció la presencia de las autoridades y destacó el impacto real que estas acciones tienen en la vida de los vecinos.“Me siento muy feliz de poder brindarle a la gente soluciones concretas. Antes, muchos nos preguntaban dónde quedaba Pampa Mayo. Hoy tenemos un portal de ingreso que nos identifica, que muestra con orgullo nuestras raíces, con la imagen del Niño Dios y nuestras queridas Islas Malvinas, que siempre serán argentinas”.

Villafañe también destacó la importancia del nuevo tanque atmosférico: “Tenemos una población de casi 8.000 habitantes, y este equipamiento es fundamental para asistir a las familias y ayudarlas con los problemas que surgen en sus domicilios. También el nuevo hidroelevador nos permite cuidar a nuestros trabajadores, que antes subían con escaleras comunes y hoy lo hacen con seguridad”.

Herrera, por su parte, remarcó que los convenios firmados no se quedan en lo formal: “No se trata solo de papeles o anuncios. Hablamos de hechos concretos. Obras que en la Nación no se ven: no hay rutas, no hay viviendas, no hay mejoras, solo quita de beneficios a los tucumanos. Mientras tanto, en nuestra provincia seguimos avanzando con recursos propios”.

Durante la jornada, el legislador acompañó al gobernador Jaldo en la supervisión de obras claves para la zona. “Hoy visitamos el hormigón que se está ejecutando: son 1.200 metros y, con la rotonda incluida, serán 1.300 metros de pavimento de gran calidad, por donde transita carga pesada vinculada a la producción de caña de azúcar y otras actividades. También recorrimos la obra de iluminación entre Simoca y Pampa Mayo, realizada en conjunto con el intendente Elvio Salazar y el delegado comunal Luis Villafañe, en un tramo donde lamentablemente hubo muchas víctimas fatales, por lo que representa una mejora en seguridad vial muy importante”.

Además, se refirió a la situación habitacional en la zona: “El gobernador también supervisó las obras del barrio 178 Viviendas, que se está construyendo frente a una zona donde Nación no quiso intervenir. Hoy, con fondos provinciales, la infraestructura ya está lista y comienzan a ejecutarse 50 viviendas más”.

Por otra parte, Herrera resaltó la entrega de equipamiento para mejorar los servicios básicos: “La incorporación de un tanque atmosférico en Pampa Mayo no solo beneficiará a esta comuna, sino también a otras once localidades cercanas. Lo mismo con la nueva oficina del ERSEPT: la zona rural de Simoca tiene grandes problemas con el servicio eléctrico, no solo en verano, y esta sede servirá como canal directo para que los vecinos puedan hacer sus reclamos”.

Finalmente, valoró la presencia directa del mandatario en el territorio: “Estamos eternamente agradecidos por esta visita del gobernador Osvaldo Jaldo. Porque no gobierna desde las redes sociales ni desde un escritorio, sino que viene en persona, da la cara, escucha a los vecinos y —como siempre— trae soluciones concretas para Simoca, Pampa Mayo y toda la región”.

A su turno, Ascárate sostuvo: “Estamos cumpliendo con un mandato del gobernador que nos ha pedido que llevemos las oficinas a la gente, que no esperemos a que la gente tenga que viajar a San Miguel de Tucumán para hacer un reclamo. Por eso, en cada comuna y en cada municipio estamos habilitando receptorías del ERSEPT".

Durante la jornada, el interventor relató una de las primeras respuestas concretas que brindó la nueva receptoría: “Hoy ya se presentó una vecina con una denuncia, y el lunes estará disponible el voucher para que el delegado comunal le entregue la devolución por una heladera que se le quemó debido a una baja de tensión. Verificamos el caso y ordenamos a la empresa prestataria que se haga cargo”.

Además, el funcionario destacó la articulación con el delegado comunal de Pampa Mayo para resolver problemas estructurales en la provisión de energía: “Antes de que llegáramos, el delegado ya había estado en mi oficina planteando que una avícola no podía producir porque no había energía suficiente en la zona. Logramos que la empresa invierta entre 14 y 20 millones de pesos para realizar las obras necesarias, instalar trifásicos y permitir que la pollería funcione. Eso significa empleo para la gente, y para el delegado eso era prioritario: que la gente tenga trabajo”.

Finalmente, Ascárate reafirmó el compromiso del organismo con las comunidades del interior: “Estamos a disposición de toda la gente del interior porque esa es la orden del gobernador".

Castro, contó que “este es un trabajo conjunto entre Producción, comunas y Ministerio del Interior. La intención es evitar las inundaciones cuando se producen grandes precipitaciones”. /Comunicación Tucumán