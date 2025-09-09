Osvaldo Jaldo llegó a la cima del ranking de gobernadores con mejor imagen positiva

Este martes se divulgó el ranking federal de imagen positiva de gobernadores elaborado mensualmente por CB Consultora OP, estudio que sigue de cerca la dirigencia provincial y nacional. Según la medición correspondiente a septiembre, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabeza el listado con una valoración positiva del 61,2%, lo que lo posiciona en el primer puesto entre sus pares de todo el país.

El relevamiento se conoce a seis semanas de las elecciones nacionales del 26 de octubre, en las que Jaldo liderará la lista de candidatos a diputados del Frente Tucumán Primero. Los resultados serán seguidos con atención por los actores políticos locales y nacionales dada su proximidad temporal con el calendario electoral.

De acuerdo con la consultora, Jaldo alcanzó la primera posición con una imagen positiva del 61,2% y una imagen negativa del 34%. En el informe de julio, el mandatario tucumano se encontraba en el segundo escalón, con una valoración media del 60,3%. En la edición de septiembre, Jaldo desplazó del primer lugar al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; en tanto, en el tercer puesto se mantiene Ignacio Torres, de Chubut.

El sondeo de CB Consultora OP se realizó en la provincia de Tucumán sobre una muestra de 640 casos entre el 1 y el 4 de septiembre de 2025. Según los datos difundidos, un 24,3% de los encuestados calificó la imagen de Jaldo como "muy buena" y un 36,9% como "buena", lo que conforma la cifra de 61,2% de imagen positiva.

Por otro lado, el 16,9% de los consultados definió su imagen como "mala" y el 17,1% como "muy mala", sumando una imagen negativa del 34%. Pese a esa proporción de rechazo, Jaldo se ubicó en el primer lugar del ranking nacional de gobernadores elaborado por la consultora.