El gobernador Osvaldo Jaldo presentó formalmente su renuncia como diputado nacional electo por el Frente Tucumán Primero. En una nota dirigida a la justicia electoral, el mandatario fundamentó su decisión con una frase contundente: "dicha renuncia obedece a razones de público conocimiento". La dimisión fue protocolizada por el juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien dio curso al pedido este lunes.

Este movimiento activa automáticamente el sistema de corrimientos en la lista oficialista. De esta manera, el actual legislador provincial Javier Noguera quedó en condiciones de pasar a la Cámara baja en diciembre próximo. Noguera, que había sido candidato en tercer término, ocupará la banca que correspondía a Jaldo en el Congreso de la Nación.

La renuncia produce un significativo reacomodamiento político en la provincia. El Frente Tucumán Primero había obtenido dos escaños en los últimos comicios, correspondiendo el segundo a la diputada Gladys Medina. Con el ascenso de Noguera al Congreso nacional, se espera que se produzcan nuevos movimientos en la Legislatura provincial.

De esta manera, Jaldo concentrará sus esfuerzos en la gestión de gobierno provincial, mientras el oficialismo reorganiza su representación en el ámbito nacional. La decisión del gobernador marca un claro rumbo de su proyecto político, priorizando su liderazgo en Tucumán sobre una banca en el Congreso.