El gobernador Osvaldo Jaldo, valoró el reciente acuerdo de compensación de deuda firmado con el Gobierno nacional y lo calificó como un paso fundamental para el ordenamiento económico provincial y el fortalecimiento de la relación institucional entre Nación y Tucumán. “Hemos firmado un acuerdo de compensación de deuda donde la beneficiada ha sido la provincia de Tucumán”, afirmó, y subrayó que la jurisdicción se encuentra en posición acreedora frente a otras que presentan pasivos por cajas jubilatorias o créditos externos.

Según Jaldo, la situación de compensación permitió avanzar en una agenda de obras públicas distribuidas en distintos puntos de la provincia: finalización de la cárcel, construcción de 14 escuelas nuevas y la refacción de más de 12 rutas provinciales. También destacó intervenciones viales en el sur provincial: “Anoche vinimos de La Cocha; obra en la ruta 38, ensanchamiento, mejoramiento de acceso y alumbrado público”, explicó como ejemplo de las obras en ejecución.

El mandatario aclaró que los recursos nacionales destinados a la provincia tienen carácter específico y no se destinan al funcionamiento corriente. “Son para obra específica, no son para gasto de funcionamiento, no son para el presupuesto de la provincia que nos permite pagar sueldos”, señaló, y precisó que los salarios del sector público y las inversiones en salud, seguridad, educación y acción social se financian con recursos propios.

En ese marco, Jaldo sostuvo que en la compensación “no queremos los recursos, queremos las obras” y resaltó proyectos estratégicos que continúan por ese enfoque, como la conexión Bracho–Villa Quinteros y el acueducto Vipos, orientados a solucionar problemas energéticos y de agua respectivamente. Asimismo confirmó la adjudicación, en coordinación con Nación y el sector privado, de la remodelación integral del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo: “Juntos hemos gestionado y hemos decidido la remodelación a nueva del aeropuerto”, concluyó.