La hermana del Presidente, Karina Milei, volvió a estar envuelta en una nueva polémica luego de que la conductora de televisión Pamela David lanzara una dura acusación en su contra.

Durante su programa de televisión que se emite en el canal América, Pamela David se mostró indignada por el valioso reloj de la hermana de Javier Milei.

“En este mismo programa, hablamos 15 años atrás del Rolex de Cristina y la cartera. Pero nadie habla del Rolex de Karina, de 35 mil dólares”, apuntó.

Y fue más allá: “No voy a denostar pero, si es repostera, no es Maru Botana para tener un reloj de 35 mil dólares”.

“Tiene tanto poder que nadie habla, pero anda con un Rolex de 35 mil dólares”, arremetió la esposa del empresario Daniel Vila.

Impactada por la gravedad de la acusación la secretaria general de la Presidencia acudió a sus redes sociales y prometió ir a la Justicia contra Karina Milei.

“Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares”, se defendió ‘El jefe’,y contrapuso: “El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo”.

En su descargo, ironizó: “Se ve que los vínculos con (Sergio) Massa los confundieron”.

“Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias”, avisó, y completó en clave electoral: “Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”.