Para Sánchez, la polarización de la elección jugó en su contra

Roberto Sánchez, candidato a diputado por el frente Unidos por Tucumán, ofreció una reflexión serena sobre el resultado electoral de este domingo, en el que su espacio no logró obtener una banca en la Cámara de Diputados. Con tono mesurado y mirada analítica, atribuyó la caída de votos a la fuerte polarización que, según describió, atravesó la provincia de Tucumán.

En sus declaraciones, Sánchez sostuvo que la contienda local quedó condicionada por la dinámica nacional: “La provincia de Tucumán ha sufrido la polarización que hemos tenido en todo el país entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. Tuvimos que luchar contra el gobernador de la provincia y contra el presidente de la Nación”.

Reconociendo la dificultad del escenario político, el postulante dejó entrever que la estrategia de su espacio debió enfrentar fuerzas contrarias tanto a nivel provincial como nacional, lo que, en su lectura, terminó por erosionar el caudal electoral necesario para acceder a una banca.

Finalmente, Sánchez transmitió un mensaje de continuidad: “Vamos a seguir luchando desde el lugar que nos toque”. Con esta frase cerró su evaluación, proyectando una voluntad de permanecer en la actividad política y de sostener la labor partidaria pese al revés electoral.