Patricia Bullrich será candidata a senadora por CABA: “O construimos futuro o volvemos al fracaso”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este jueves que competirá en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre como candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, representando a La Libertad Avanza bajo el liderazgo de Javier Milei.

“Me presento como candidata a senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”, expresó en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Bullrich aseguró que su próximo desafío estará en el Congreso: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita para proteger la libertad y blindar el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.

Con un discurso combativo, la funcionaria apuntó contra la oposición: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto el trabajo hecho”.

El presidente Javier Milei celebró de inmediato su decisión: “Vaaaamooo…!!! Grande Patricia Bullrich, dando la pelea en CABA para avanzar en la lucha por terminar con los kukas… VLLC!”, escribió en X.

El cierre de listas está previsto para este domingo 17 de agosto a la medianoche. La Libertad Avanza busca reforzar su presencia en el Congreso con figuras de alto perfil: además de Bullrich en el Senado por CABA, José Luis Espert encabezará la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires.

En territorio bonaerense, la exmodelo y conductora Karen Reichardt ocupará el segundo lugar detrás de Espert, mientras que el economista Agustín Monteverde acompañará a Bullrich en la boleta porteña. También se sumarán nombres como Diego Santilli, Florencia De Sensi y Alejandro Finocchiaro en los primeros puestos de la nómina bonaerense.

La “sorpresa” en la provincia llega de la mano del armador libertario Sebastián Pareja, que buscará una banca en la Cámara Baja y coordina la estrategia junto a Cristian Ritondo, invitado por primera vez a la mesa electoral bonaerense. En la reunión también participaron el asesor Santiago Caputo y el equipo político de Pareja.

En la Ciudad de Buenos Aires, aún resta definir quién encabezará la lista de diputados, con opciones que incluyen a la legisladora Pilar Ramírez y a integrantes del gabinete. Entre los nombres confirmados figura el abogado Alejandro Fargosi, cercano al presidente, que integrará la boleta libertaria porteña.