Patricia Lizárraga asumirá la banca de José Orellana

José Orellana presentó ayer al mediodía la renuncia indeclinable a su banca de legislador por la sección oeste. “Esta decisión responde a motivos de índole personal y ha sido tomada con plena conciencia y responsabilidad respecto del rol institucional que he tenido el honor de ejercer”, expresó en una nota dirigida al vicegobernador Miguel Acevedo.

En el escrito, que ingresó a las 13 por mesa de entradas de la Cámara, el ex intendente agradeció la confianza de la ciudadanía que lo apoyó para llegar a uno de los 49 escaños, así como el acompañamiento y el respeto de sus colegas durante el periodo del trabajo legislativo compartido. De esta manera, la Legislatura evitó tener que expulsar del cuerpo colegiado al ex diputado dado que la condena incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. De no haber dado un paso al costado, la Justicia debía notificar a la Cámara de la sentencia firme. La Ley Orgánica de Partidos Políticos (5.454 y sus modificatorias) establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos personas condenadas con sentencia firme, aunque sólo por el término de la condena.

Quién ocupará la vacante

La salida de Orellana obliga a que la vacante sea cubierta en la próxima sesión legislativa.

El famaillense había llegado a la Cámara en 2023 como cabeza del acople Tucumán Innovador, acompañado por Adriana Najar (actual parlamentaria). Corresponde entonces que asuma en su lugar la tercera en la lista: Patricia Lizárraga, ex intendenta de Famaillá y ex cuñada de Orellana.

La Corte dejó firme la condena por abuso sexual del exdiputado nacional José Orellana

El fallo del máximo tribunal ratificó la sentencia que pesa sobre Orellana, relacionada con incidentes ocurridos en el ámbito de su desempeño como diputado nacional. La condena implicaba una inminente destitución por parte de la Legislatura provincial, lo que llevó al legislador a anticipar su renuncia. Los hechos que dieron origen a la causa incluyen el acoso a su secretaria, un episodio que fue detallado en las pruebas y testimonios recopilados durante la investigación.

Aunque inicialmente Orellana había sido sobreseído, la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) condujo a la reapertura del caso y a un juicio oral. La condena, dictada en 2022, también incluyó la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y la obligación de incorporar su perfil genético al Registro Nacional de Datos Genéticos. A pesar de la condena, Orellana continuó ejerciendo su cargo, lo que provocó críticas desde diversos sectores políticos y sociales.