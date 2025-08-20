La Casa de Gobierno alista una inversión de $6.000 millones para un proyecto que, según se espera, le ponga cierre a esta etapa de obras viales en el circuito turístico de los valles calchaquíes.

Se trata de la pavimentación del ingreso a la Ciudad Sagrada de Quilmes, un camino que, pese a conducir a uno de los sitios representativos del departamento Tafí del Valle, hoy es de ripio y presenta severas complicaciones para el tránsito en tiempos de lluvia.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Ingeco, implican el nuevo trazado de 4.289 metros en ese sector de la ruta provincial 357; es decir, desde el cruce con la ruta nacional 40 hasta las históricas ruinas.

“El tramo en estudio no se encuentra pavimentado ni posee obras de artes, por lo tanto, en épocas de lluvia se producen interrupciones a lo largo del camino debido a la escorrentia generada en las cuencas aguas arriba. Debido a las tareas de conservación, la rasante de la ruta ha ido profundizándose a lo largo del tiempo, desapareciendo las cunetas y funcionando la calzada como desagüe, lo que implica un terraplenado importante para superar el nivel del terreno natural lindante”, señala la memoria descriptiva del proyecto.

Advierte además que “la intersección con la ruta nacional es muy insegura” ya que “las maniobras tienen muchos puntos de conflictos y baja visibilidad y previsibilidad”.

En cuanto a los trabajos a ejecutar, se consignaron dos tipos: obras viales y obras hidráulicas. “También se prevén tareas auxiliares importantes como el traslado de columnas de tendido eléctrico, traslado y protección de red de agua potable existente y construcción de alambrado, entre otras”, agrega el informe técnico.

En cuanto a las obras viales, se diseñó la construcción de una carpeta de concreto asfáltico de 6,70 m de ancho y 5 cm de espesor. Y, para la intersección con la RN 40, se plantea “una canalización giro a la izquierda protegido por un tercer carril central”. Además, la calzada existente será reacondicionada, entre otras mejoras.

Y respecto a las obras hidráulicas, se contempla la concreción de 10 badenes de hormigón, entre otros trabajos específicos para mejorar el drenaje.

El proyecto fue coordinado a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Para su ejecución, se autorizó un crédito presupuestario de $6.000 millones, según el decreto 2.101/3 (SH), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad.

Los equipos técnicos dependientes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que conduce Marcelo Nazur, dieron curso a los expedientes administrativos con el objetivo de iniciar las tareas el 1 de septiembre, y con plazo hasta el 31 de enero de 2026 para su finalización.

Según explicaron fuentes de Casa de Gobierno, el acceso a las Ruinas de Quilmes permitirá cerrar el plan de obras viales en los valles, una serie de tareas que incluyó la repavimentación de la ruta 307, ejecutada mediante un convenio con la Nación. / La Gaceta