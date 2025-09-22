Este jueves a las 8 de la mañana, la Legislatura de Tucumán celebrará una sesión especial ordinaria convocada a raíz de una nota firmada por legisladores de distintos bloques. El pedido, dirigido al presidente de la Cámara, solicita el tratamiento de la licencia especial solicitada por el gobernador C.P.N. Osvaldo Francisco Jaldo, en los términos del artículo 67, inciso 27 de la Constitución de Tucumán.

Entre los firmantes figuran Sergio Mansilla, Roque Tobías Álvarez, Gabriel Yedlin, Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse, Hugo Ledesma, Walter Berarducci, Francisco Serra, Silvia Elías de Pérez, Alberto Olea, Sandra Figueroa, Maia Martínez, Tulio Caponio y Christian Rodríguez.

El vicegobernador Miguel Acevedo confirmó que quedará a cargo del Ejecutivo provincial durante el período de licencia del mandatario, que se extenderá por 30 días. Acevedo describió la medida como una transición temporal y explicó que Jaldo decidió apartarse de su función para desarrollar su campaña "de modo más libre y tranquilo de cara a la sociedad". Si bien no es un requisito constitucional en elecciones nacionales, la licencia fue presentada como un gesto orientado a la transparencia y a evitar cualquier posibilidad de influencia del Poder Ejecutivo sobre el proceso electoral.

Acevedo también aseguró que la gestión provincial proseguirá con normalidad: "La gestión no va a parar. El gran desafío en años electorales es no bajar la gestión, y en eso estamos comprometidos". Durante ese lapso, mientras él asuma la jefatura del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla quedará a cargo de la Legislatura, según lo previsto para garantizar la continuidad institucional y el normal funcionamiento de las políticas públicas en favor de los tucumanos y tucumanas.