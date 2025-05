Javier Milei entró rodeado de custodios a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Almagro para emitir su voto. Atacó a Mauricio Macri diciendo que “está hecho un llorón” y se quejó por el enjambre de micrófonos con los que se topó. Pero al llegar a la mesa electoral le esperaba un momento incómodo.

Sonriente, presentó su documento y saludó a las autoridades de mesa con un apretón de manos hasta que llegó al último de los que estaban sentados a la mesa. Un joven, que fiscalizaba para Leandro Santoro, le dijo que no con el dedo índice y lo dejó con la mano en el aire.

El gesto le hizo cambiar el rostro al Presidente, que siguió con la tarea cívica, pasó por la máquina electrónica y puso la boleta en la urna. La salida fue también un remolino de periodistas y custodios. Se fue enojado con un reportero de C5N que le puso el micrófono demasiado cerca mientras bajaban la escalera. “Me pegaste a propósito”, dijo, en medio del tumulto, mientras la seguridad sacaba a empujones al profesional. “Ese micrófono me pegó”, añadió.

Un desmayo cerca de Larreta

Minutos después de las 9, el candidato de Volvamos Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, salió de votar y se quejó de haber tenido que esperar más de una hora y media debido a la ausencia de autoridades de mesa y de tener que ingresar dos veces al cuarto oscuro debido a que las máquinas no funcionaban. “Es inadmisible esperar una hora y media para votar y a que lleguen las autoridades. Es una falta de respeto”, dijo.

Mientras el exjefe de Gobierno hablaba con los medios presentes a la salida de la escuela en donde emitió su voto, un trabajador de prensa que se encontraba allí sufrió un desmayo que quedó capturado por las cámaras. Larreta interrumpió su discurso hasta que la víctima fue debidamente atendida y luego aclaró que se encontraba en buen estado de salud.

La ausencia de Mirtha Legrand

Por primera vez en años, la reconocida actriz y conductora Mirtha Legrand se ausentará de los comicios en la Ciudad. Ella misma lo confirmó este domingo al mediodía, cuando en diálogo con TN explicó los motivos que la llevarán a quedarse recluida en su casa.

“Estoy muy resfriada y además tuve mucha actividad la semana pasada. Mi cuerpo me pidió descansar. Es la primera vez en años que no voy, a mí me encanta votar”, contó “la Chiqui”.

En el caso la conductora, al tener más de 70 años no está obligada a acercarse a votar en ninguna elección, por lo que no tendrá ningún tipo de penalización por no participar en el proceso electoral.