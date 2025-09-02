El presidente Javier Milei decidió no viajar a Las Vegas a raíz de la crisis de gestión que vive su gobierno, luego de que se dieran a conocer audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que denuncia un presunto caso de corrupción que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación Argentina, Eduardo "Lule" Menem. En los últimos días trascendió la posibilidad de que el jefe de Estado se dirigiera a Las Vegas para presenciar un show de su expareja, Fátima Flórez, según confirmó el empresario Jorge Elías, quien promocionó en sus redes sociales el espectáculo de la actriz, bailarina y humorista en el hotel Sahara con la asistencia del mandatario argentino.

Según pudo confirmar este medio, la comitiva oficial estará compuesta por el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y el canciller Gerardo Werthein. De esta manera, el líder libertario se ausentará en el tramo final de la campaña por los comicios en la provincia de Buenos Aires y regresará recién el sábado 6 de septiembre, día anterior a la cita electoral bonaerense.

En medio de la crisis por las presuntas coimas en ANDIS, Javier Milei solo viajará a Los Ángeles

Las últimas dos semanas representaron la mayor crisis de gestión del gobierno desde su llegada al poder en diciembre de 2023. Los audios que denuncian presuntas coimas en ANDIS tomaron la centralidad de la agenda pública y la respuesta de Casa Rosada —que solicitó un "bozal legal" para evitar la reproducción de los mensajes, además de exigir allanamientos a los periodistas que filtraron los archivos— generaron numerosas críticas de gran parte del espectro político argentino.

Más allá del escándalo que involucra a la agencia nacional, la gestión libertaria también afrontó momentos tensos en el marco de las diferentes elecciones legislativas que tienen lugar este año en Argentina.

La semana pasada, la comitiva oficialista que dijo presente en Lomas de Zamora —compuesta por Milei, Karina y el candidato a diputado nacional por la PBA, José Luis Espert— debió abandonar la localidad luego de que se registraran incidentes protagonizados por vecinos bonaerenses. Algo similar ocurrió días después en Corrientes, en el marco del cierre de campaña de los comicios provinciales.

Cabe destacar que el candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, solo cosechó el 10% de los votos y se ubicó en el cuarto puesto, por detrás de Juan Pablo Valdés (Vamos Corrientes), el peronista Martín Ascúa (Limpiar Corrientes) y Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes).

En este contexto el jefe de Estado partirá el miércoles por la noche, luego de encabezar el acto de cierre de campaña de las elecciones bonaerenses en el Club Villa Ángela, en la localidad de Moreno. /Ámbito