Presupuesto 2026: el dictamen podría demorarse hasta diciembre

El debate del proyecto de ley de Presupuesto 2026 avanzó en el Congreso con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la comisión encargada del tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados. La comisión está encabezada por el oficialista Bertie Benegas Lynch.

El debate continuará este miércoles con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Hay dudas sobre el momento de firmar los dictámenes.

“Hoy presentamos el Presupuesto 2026, que convalida el camino del orden: un presupuesto total de 7.800.000.000.000 de pesos, que no es un punto de llegada, sino un paso más en una tarea colectiva que reconoce el esfuerzo de todos los argentinos”, señaló la ministra Bullrich. Agregó que en la lucha contra el narcotráfico “se prevé un incremento del 84% en las partidas presupuestarias”.

“Faltan recursos, sí, pero tenemos los que el país puede brindar. Un Estado que gastaba sin planificar e invertir sin medir su significado. Cada peso tiene un destino claro; rediseñamos toda la estructura presupuestaria del ministerio”.

La postura de los legisladores

Desde Unión por la Patria (UxP) el diputado Pablo Yedlin dijo: “Hay un esfuerzo importante de todas las fuerzas políticas para que este año votemos un Presupuesto. Esperamos que ese esfuerzo sea compartido por La Libertad Avanza, que el año pasado nos dejó sin Presupuesto, y en ese sentido está muy bien la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero sería muy importante que vengan los otros ministros, principalmente el de Economía, Luis Caputo”.

Y agregó: “Que nos explique los acuerdos con el Tesoro de los EE. UU., que son importantes para organizar el gasto, cómo priorizarlo, y también nos interesaría la presencia del ministro (de Salud) Mario Lugones”.

Sobre la posibilidad de firmar el dictamen la semana próxima, el diputado por Tucumán expresó: “Una vez que tengamos un dictamen de consenso entre las fuerzas políticas, estaría en condiciones de ir al recinto. Si es antes o después del 10 de diciembre, eso no debería cambiar mucho, porque se entiende que lo que cambian son las cantidades de diputados, no las ideas de cada uno de los bloques. Por lo cual hay que ir trabajando y buscar el dictamen cuanto antes”, dijo Yedlin.

Eduardo Falcone, del MID, aseguró: “Queremos un presupuesto con equilibrio fiscal, pero la voluntad del Gobierno para lograr un consenso y aprobar un presupuesto es fundamental. De esa manera se verá que hay seguridad jurídica aprobando un presupuesto y también otras leyes importantes”.

El debate final del Presupuesto

Pocos creen que la próxima semana se firmen los dictámenes, ya que el resultado electoral deja con mejor margen de acuerdos políticos al oficialismo para después del recambio legislativo del 10 de diciembre. Para esa fecha, La Libertad Avanza espera concretar un interbloque de 110 diputados nacionales propios, más los aliados del PRO y los radicales libertarios.

Sumando además legisladores de distintas bancadas a partir del diálogo con los gobernadores provinciales, como por ejemplo el mendocino Alfredo Cornejo.