Procrear II: Jaldo encabezará el acto que marcará el reinicio de las obras

En la mañana de este lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo dará reinicio a la primera etapa del megaproyecto habitacional Procrear II. Las obras prevén la construcción de viviendas y locales comerciales en el predio de 100 hectáreas que la provincia tomó posesión meses atrás en Manantial Sur.

El acto está programado para las 10 y representa un hito en la reactivación de un plan que, originalmente estaba financiado por el gobierno nacional, pero tras la asunción de Javier Milei, quedó trunco cuando la administración nacional decidió paralizar las obras publicas en todo el país.

Tras largos meses de negociones, la Provincia logró que la Nación cediera la posesión de los terrenos y que finalmente el proyecto sea financiado por fondos provinciales.

En esta primera etapa se contempla la construcción de 572 viviendas y 22 locales comerciales.

El megaproyecto habitacional tiene como meta, construir un total de 1.656 viviendas y la creación de 1.400 lotes con servicios. También prevé incorpor más de 50 comercios, espacios destinados a la salud, educación, cultura y recreación.

La inversión inicial que la Provincia se ha comprometido a aportar para esta fase del proyecto asciende a $80.000 millones, además involucrará a 22 empresas locales, lo que también tendrá un impacto positivo en la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector de la construcción de manera directa y otros cientos de manera indirecta.

Uno de los aspectos que aún queda por definir es la forma en que se llevará a cabo la adjudicación de los inmuebles, un tema que, sin duda, generará interés y expectativa entre los futuros beneficiarios.