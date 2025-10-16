Provincias Unidas cerró la campaña en CABA: críticas al Gobierno y guiño al 2027

Martín Lousteau fue el anfitrión del cierre de campaña nacional de Provincias Unidas, el espacio de centro conformado por seis gobernadores que busca romper la polarización política en las elecciones del próximo 26 de octubre. El acto, realizado en el Estadio Obras Sanitarias, reunió a los principales candidatos del frente y estuvo marcado por fuertes críticas a la gestión de Javier Milei, al considerar que su plan económico fracasó, y por mensajes dirigidos a la disputa presidencial de 2027.

“Vamos a poner al próximo presidente”, vaticinó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, al destacar que estos comicios “son claves para la pelea por la sucesión en la Casa Rosada”.

El estadio se colmó de militantes radicales que, desde la previa, desplegaron la tradicional mística del partido centenario con bombos, banderas y cánticos en homenaje a Raúl Alfonsín. Los encargados de abrir el acto fueron los candidatos a diputados Martín Lousteau y Graciela Ocaña —que compiten en la Ciudad bajo el sello Ciudadanos Unidos— y Florencio Randazzo, cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires.

Lousteau: “La realidad se transforma cuando se gestionan bien las cosas”

En su discurso, Lousteau enfatizó la necesidad de un modelo productivo y consensuado:

“Todos estamos convencidos de que hay otra manera de resolver nuestros problemas. ¿Qué es esa otra manera? Es sin gritar, sin odio, con consenso, con convicciones y con respeto. No es apalancándose solo en lo financiero, sino en lo productivo. No es ni agrandando el Estado ni desmantelándolo, sino gestionándolo bien. Cuando hacemos las cosas así, la realidad se transforma”.

Luego, advirtió sobre los efectos del actual rumbo económico:

“A las familias no les alcanza la plata, las empresas enfrentan subas de tasas y los comerciantes no venden. No es casualidad: es problema del plan económico que le sacó la plata del bolsillo a la gente y abrió la importación”.

Y cerró con un mensaje de unidad:

“Cuando estamos unidos, ningún destino nos queda lejos”.

Randazzo y el llamado a un “Estado inteligente”

A su turno, Florencio Randazzo planteó la necesidad de un “Estado inteligente”:

“No es ese Estado presente que dejó el 52% de pobreza, ni ausente como plantea este gobierno, porque se agudizan todas las desigualdades. Es un Estado que fije prioridades”.

El dirigente bonaerense ponderó la gestión de los gobernadores de Provincias Unidas y expresó su deseo de que el próximo presidente surja de ese espacio:

“En estas elecciones tenemos que dar el primer paso para que el próximo presidente salga de Provincias Unidas, y lleve en su corazón la producción, el trabajo y la sensibilidad social para tenderle la mano a los que quedaron en el camino”.

Agregó además:

“Tenemos que animarnos a dejar de votar en contra y empezar a votar a favor, para dejar atrás la Argentina de la resignación y dar paso a la Argentina de la esperanza, donde se pueden hacer las cosas bien”.

Ocaña: “El Gobierno ha convertido en nuevos pobres a nuestros jubilados”

Por su parte, Graciela Ocaña apuntó al impacto social del actual modelo económico:

“El Gobierno ha convertido en los nuevos pobres de la Argentina a nuestros jubilados. Esos jubilados que deciden todos los días si comen o compran el medicamento que necesitan para tener una mejor salud. Nosotros creemos que estas cosas tienen que cambiar. Hay esperanza en la Argentina, estamos unidos para construir la Argentina que soñamos”.

Los gobernadores y el mensaje federal

En la segunda parte del acto, los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Valdés (Corrientes) subieron al escenario para dialogar con el periodista de Infobae, Facundo Cháves.

“Este espacio va a demostrar que Argentina tiene futuro”, sostuvo Llaryora, quien recordó que muchos “creían que íbamos a durar tres minutos”. Consultado sobre el vínculo con el Gobierno nacional, aclaró:

“Somos aliados del pueblo argentino y vamos a trabajar para tener un proyecto de país que evite una nueva frustración. Este modelo ya fracasó: si no, no estarían en Estados Unidos pidiendo un rescate. Si no está la gente adentro, la economía no sirve para nada. Siempre aliados al crecimiento argentino”.

Pullaro, en tanto, cuestionó el rumbo económico nacional y el pasado reciente:

“El kirchnerismo tuvo su oportunidad con superávit y derrochó esos recursos en populismo sin apuntar al desarrollo. Y este gobierno se quedó enredado en el mundo financiero”.

Al hablar sobre el futuro del espacio, reafirmó:

“Nosotros no vamos a proponer un candidato: vamos a poner al próximo presidente. Nos quieren llevar a un debate de una Argentina que ya fracasó”.

Y concluyó:

“Estamos ante una elección trascendental. Jugamos fuerte porque se empieza a perfilar el futuro del país. En Santa Fe ganamos dos elecciones, pero Gisela Scaglia encabeza la lista porque es fundamental tener legisladores que le pongan certezas al proceso para proyectar al próximo presidente”.

Schiaretti, Sadir, Torres y Valdés: visión productiva y federal

El gobernador cordobés Juan Schiaretti, referente histórico de la avenida del medio, volvió a reclamar por la eliminación de las retenciones y cuestionó la reciente reunión entre Milei y Donald Trump:

“Más que una reunión, fue la ratificación del fracaso del plan económico. Viene a los hachazos y así no se llega a buen puerto. En vez de pedir ayuda al exterior, hay que buscar las soluciones adentro. Se puede gobernar de otra manera, con equilibrio fiscal y social”.

Desde Jujuy, Carlos Sadir destacó el desarrollo minero:

“Apostamos a desarrollar la minería porque significa trabajo y un medio de vida para las comunidades. Es un recurso clave para la provincia y para la Nación. A pesar de que este Gobierno eliminó retenciones para algunas economías regionales, el litio y la plata siguen con un 4% y reclamamos su eliminación, porque eso generaría más inversión”.

Ignacio Torres puso el foco en el potencial energético y la necesidad de competitividad:

“Muchas veces vemos en el Congreso que se gritan y se acusan de ‘gatos’. Es ridículo lo aspiracional de mirar hacia afuera. Lo más lindo de gobernar es generar trabajo”.

Y añadió:

“La Patagonia genera la mitad de las divisas que se vienen dilapidando gobierno tras gobierno. El potencial energético cuesta dimensionarlo. Es necesario una revolución de competitividad para agregar valor. Queremos más empleo, pero para eso hay que legislar bien”.

Finalmente, Gustavo Valdés cerró con un mensaje federal:

“Queremos que nos den la oportunidad de poner diputados y senadores que defiendan los intereses de las provincias, porque eso es defender a los argentinos. Dejemos de pelearnos y levantemos la visión: la política es la única forma de construir. Este es el primer paso. Quiero que los coprovincianos nos acompañen”.