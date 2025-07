Pullaro colocó carteles contra Milei para reclamar por el estado de las rutas nacionales

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro reclamó una vez más por el mal estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, un planteo que su gabinete llevó directamente ante las autoridades del Ejecutivo central en varias ocasiones y que se repite en cada oportunidad en que el mandatario es consultado por los medios.

Este martes no fue la excepción y la pregunta se hizo en el marco de la puesta en marcha de narcotest a la Policía, anuncio que compartió junto al ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.

"Nos incomoda mucho cuando hacemos un esfuerzo muy grande para tener rutas en condiciones; son alrededor de 400 millones de dólares en reparar nuestras rutas". Por el contrario, "las rutas nacionales están en muy mal estado y eso genera muertes de santafesinos todas las semanas", advirtió.

En esa línea dijo que "nos incomoda mucho explicar a la sociedad que a las rutas nacionales las tiene que mantener la Nación". "Compartimos el valor del equilibrio fiscal pero no funciona si se olvidan las responsabilidades", consignó.

Por eso se decidió una señalización distinta en las rutas, según su pertenencia, para que "el ciudadano reclame a la provincia si es una ruta provincial, o que entienda si es una responsabilidad nacional".

"Colaboramos con 7 mil toneladas de asfalto (para la reparación de vías nacionales) y le pedimos a (Luis) Caputo (ministro de Economía) que las transfiera: no las transfirieron ni las arreglaron", insistió.

La situación se complicó aún más con la reciente caída de dos licitaciones: una para la ruta 33 y otra para la 178. "Ahí entendimos que debíamos ser claros: vamos a seguir colaborando con el gobierno nacional", pero "le vamos a seguir pidiendo que transfiera las rutas".

“Si tomamos las rutas, lo hacemos con todas”

Mientras tanto, advirtió que la falta de mantenimiento "se está comiendo el activo vial", por el deterioro que ocasiona en la infraestructura.

"Es como si en tu casa pagás las cuentas pero se te rompe una ventana o una puerta y no las arreglás: la casa va a perder valor y va a costar mucho más ponerla en orden", graficó.

"No nos vamos a hacer cargo de responsabilidades que no son nuestras", afirmó el mandatario santafesino aunque aclaró que "por las rutas santafesinas pasan 2,2 millones de camiones", que rompen nuestras rutas y las de la Nación; "pero Nación se lleva los recursos de las exportaciones, y a nosotros no nos queda un centavo".

"Si tomamos las rutas nacionales lo hacemos con todas", señaló ante la posibilidad de que se le transfieran a provincia los tramos menos rentables. "Presentamos un plan de administración a la Legislatura para arreglarlas y después establecer con intendentes un sistema para su concesión.

El planteo por el estado de las rutas nacionales es común a otras provincias y se expresó en reuniones convocadas por el Congreso con referentes de distintos distritos.

La opinión de Losada

En la misma línea, este lunes la senadora nacional Carolina Losada, al momento de ingresar al acto de apertura de la Convención Constituyente, sostuvo que "a las rutas nacionales, el Gobierno nacional va a tener que arreglarlas. Porque, más allá de que exista o no Vialidad Nacional, va a tener que disponer de ese presupuesto, porque es parte de su obligación".

Para el caso contrario, planteó como alternativa que deberían ser cedidas a las provincias, y que "Santa Fe también está dispuesta a que nos entreguen las rutas y hacerlo nosotros".

“O sea que hay dos vías posibles para que el presidente y el gobernador lleguen a un entendimiento, y yo voy a ser parte de eso, por la buena relación que tengo con ambas partes”, expresó.

“Estoy trabajando para que podamos llegar a tener buenos entendimientos entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, y con el Senado de la Nación”, resumió la legisladora, que en varias ocasiones hizo público en el recinto de la Cámara alta su preocupación por el estado de las vías nacionales que atraviesan la provincia. / El Litoral