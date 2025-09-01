Quién es Juan Pablo Valdés, el nuevo gobernador de Corrientes que sucederá a su hermano

Juan Pablo Valdés, nuevo gobernador electo de Corrientes, es actualmente intendente de la localidad de Ituzaingó. Se presentó como candidato con la coalición oficialista “Vamos Corrientes”, manteniendo el sello de la UCR y un plan de continuidad en la gestión que lideró su hermano, Gustavo Valdés.

Su postulación a la gobernación generó críticas desde sectores de la política local y nacional, que cuestionaron su corta trayectoria y su vínculo familiar con el actual mandatario. Desde el oficialismo defendieron la candidatura argumentando que Juan Pablo tenía la mejor imagen y mayor intención de voto dentro del espacio.

“Porque fue un gran intendente, es joven, tiene fuerza, carisma, inteligencia y mucho trabajo. Reúne todas las condiciones para acompañarlo”, sostuvo Gustavo Valdés un mes antes de las elecciones, en una entrevista con el programa Sin Freno.

Quién es Juan Pablo Valdés

Juan Pablo Valdés nació en Ituzaingó el 25 de agosto de 1983. Inició la carrera de abogacía, aunque no la concluyó. Desde joven militó en la Unión Cívica Radical y, en 2018, fue designado presidente del comité local del partido.

Su etapa como intendente comenzó el 10 de diciembre de 2021. Su gestión se destacó por un fuerte impulso a la obra pública, que incluyó un plan de readecuación hídrica y la reapertura del paso internacional Yacyretá, entre otros proyectos.

En julio de este año, su hermano oficializó su candidatura a gobernador en un acto en el Club San Martín, donde también se anunció que Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador, integraría nuevamente la fórmula.

“Por supuesto, soy hermano de Gustavo Valdés. Y lo digo con orgullo. Soy correntino y no reniego de mis raíces”, declaró el candidato durante el lanzamiento de su campaña.

Valdés se impuso en las urnas frente al peronista Martín “Tincho” Ascúa y a Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza.

Además de gobernador, en Corrientes se eligieron 15 diputados y cinco senadores provinciales.