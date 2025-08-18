En Tucumán son ocho las listas que pelearán por las cuatro bancas de Diputados que se pondrán en disputa el domingo 26 de octubre. Dos de los escaños que estarán en juego pertenecen hoy al oficialismo provincial (vencen los mandatos de Agustín Fernández y Elia Fernández) y los restantes, a la oposición: Roberto Sánchez (UCR) y Paula Omodeo (CREO).

Con una potente lista que tiene al gobernador Osvaldo Jaldo a la cabeza y a Juan Manzur (senador) y a Miguel Acevedo (vicegobernador) como suplentes, el peronismo saldrá unido a la cancha con la misión de retener las dos bancas y tratar de “adueñarse” de una tercera. La estrategia de Tucumán Primero será aprovechar la imagen positiva del mandatario para provincializar la campaña. Plantear por sobre todo un “Jaldo vs. Milei”.

La oposición, en tanto, se encuentra completamente atomizada. Solamente pudo coincidir en sus críticas hacia la candidatura testimonial de Jaldo y compañía. Son siete las propuestas no peronistas que se anotaron para estos comicios. Por el perfil de las listas, la gran mayoría “pescará votos” en una misma pecera, lo cual favorece a la Casa de Gobierno.

La Libertad Avanza se apoyará de lleno en la figura del presidente, Javier Milei. El partido que conduce Lisandro Catalán en Tucumán lleva como cabeza de lista a Federico Pelli, experto en seguridad. El frente Unidos por Tucumán tiene a Sánchez a la cabeza, quien buscará retener la banca con propuestas alternativas a la Nación y la Provincia. Cuenta con gran parte del apoyo de lo que fue Juntos por el Cambio.

CREO forma parte del interbloque de LLA en Diputados gracias al fuerte respaldo que Omodeo brindó a la Casa Rosada. Con ese estandarte la diputada intentará retener el escaño. Fuerza Republicana, que fue el primer espacio tucumano en aliarse con Milei en 2023, intentará llegar nuevamente al Congreso con Ricardo Bussi al frente.

El contador y tributarista Silvio Bellomío lidera la nómina del frente del Pueblo Unido, que se presenta como una alternativa que busca defender los intereses tucumanos y que está en contra de los fanatismos. Por la izquierda, finalmente son dos las listas que se anotaron. El Frente de Izquierda de los Trabajadores - Unidad lleva al frente a Alejandra Arréguez. En tanto que Política para la Clase Obrera ingresó sobre el cierre y tiene a Raquel Grassino como estandarte.

Los candidatos

Frente Tucumán Primero

1- Osvaldo Jaldo

2- Gladys Medina

3- Javier Noguera

4- Elia Fernández

Suplentes

1- Juan Manzur

2- Carolina Vargas Aignasse

3- Miguel Acevedo

Frente Unidos por Tucumán

1- Roberto Sánchez

2- Micaela Viña

3- José María Canelada

4- Milagros Celiz

Suplentes

1- José Vera

2- Belén Cejas

3- Mario Ibrahim

La Libertad Avanza

1- Federico Pelli

2- Soledad Molinuevo

3- Manuel Guisone

4- Celina Moisá

Suplentes

1- Enzo Ferreira

2- Milva Albarracín

3- Gustavo Choua

CREO

1- Paula Omodeo

2- Sebastián Murga

3- Sonia Assaf

4- Gustavo “Tapita” García

Suplentes

1- Gimena Torres

2- Sergio Guerra

3- Belén Marcaida

Frente de Izquierda - Unidad

1- Alejandra Arréguez

2- Martín Correa

3- Clarisa “Lita” Alberstein

4- Carlos Melián

Suplentes

1- Gabriela Gramajo

2- Miguel Navarro

Frente del Pueblo Unido

1- Silvio Bellomío

2- María Alejandra Medina

3- Leandro Parajón

4- Daniela Huespe Homsi

Suplentes

1- Pedro Parra

2- Florencia Gutiérrez

3- Martín Neme

Política para la Clase Obrera

1- Raquel Grassino

2- Diego Carrazán

3- Alejandra del Castillo

4- José Kobak

Suplentes

1- Marcela López

2- Raúl Barrionuevo

3- Florencia Costilla

Fuerza Republicana

1- Ricardo Bussi

2- Sandra Orquera

3- Gerónimo Cruz Cornejo

4- Lorena Palomino

Suplentes

1- Lucas Nieva

2- Fátima Quinteros