En las próximas semanas, el gobierno provincial encarará una obra que dotará de la infraestructura necesaria para brindar el servicio de alumbrado público sobre Ruta Nacional N°9 en un tramo de alrededor de 26 kilómetros, comprendido entre el acceso a El Cadillal, donde arranca la doble vía, y el Barrio Tiro Federal, cercano al Mercofrut.

Se prevé la utilización de tecnología de iluminación LED y requerirá de una inversión cercana a los U$S 6,7 millones y U$S 7 millones, de acuerdo con los cálculos preliminares del el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) que encabeza José Ascárate y que prevé presentarlo esta semana. En principio, el financiamiento surgiría del Plan de Inversiones Obligatorias, que anualmente ejecuta la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET). De acuerdo con los cálculos del organismo regulador, esto podría ejecutarse en un plazo de dos años, con el destino de unos U$S 3,5 millones por período.

El trabajo comprende la instalación de 396 columnas dobles y 521 columnas simples de altura. En estas se instalarán 1313 luminarias tipo LED de 195 W. Además, se prevé la reutilización de las columnas existentes que se encuentran en buen estado, en donde se reemplazaran 288 luminarias existentes por nuevos artefactos tipo LED de 195 W.

El tendido de los conductores se realizará de forma subterránea, partiendo los circuitos desde dos tableros ubicados sobre colectoras de la ruta. A lo largo del recorrido de los conductores, que serán instalados sobre banquinas y en espacios verdes, contempla un aproximado de 400 metros de cruces subterráneos en distintos sectores de la ruta y de las colectoras pavimentadas.

Además, se prevén las obras en baja tensión para la alimentación a los puestos de medición de cada uno de los circuitos de alumbrado.

Mientras tanto, se están ejecutando tareas de supervisión de las instalaciones. Ascárate apuntó que la obra prevé dos etapas, que se iniciarán apenas el gobernador Osvaldo Jaldo defina su ejecución.

Por un lado, se repondrán las luminarias de las torres de intersección en El Cadillal, Los Nogales, Tafí Viejo y el acceso a la Autopista en la zona de Las Talitas. Durante todo el año, además, se ejecutarán tareas de interconexión para la iluminación de los tramos camineros intermedios con los distribuidores.

Segunda etapa

La segunda tapa, según Ascárate, abarcará todos los trabajos que se realizan en la Circunvalación. En este caso, la Provincia tendrá que reponer gran parte de los distribuidores de este trayecto, ya que, a lo largo de los últimos tiempos, fueron vandalizados, rotos, o directamente no existen. En alguna oportunidad, Vialidad Nacional y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán habían encarado la obra para dotar de luz a los accesos a la ciudad. Ahora, el proyecto es integral, de tal manera de poner a punto los distribuidores de Alderetes (camino al aeropuerto), del que conduce a Banda del Río Salí, el de Tiro Federal hasta llegar a la zona del Mercofrut. / La Gaceta