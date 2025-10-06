La renuncia de José Luis Espert a su postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires reconfiguró en las últimas horas el mapa electoral de La Libertad Avanza (LLA) y abrió una pulseada legal sobre la validez y la posible reimpresión de las Boletas Únicas Papel (BUP). El apoderado nacional del partido, Santiago Viola, presentará hoy ante el Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, la baja formal de la candidatura de Espert y solicitará que Diego Santilli sea habilitado como cabeza de lista.

Junto con esa petición, el partido reclamará la reimpresión total de las boletas nacionales correspondientes a la provincia. Según fuentes partidarias, Viola entregará la documentación que formaliza la renuncia y pedirá dos medidas concretas: que Santilli pase a encabezar la nómina y que se impriman nuevas BUP con los cargos nacionales actualizados. ‘‘En principio vamos a pedir por la totalidad’’, afirmó una fuente involucrada en la presentación, mientras desde la imprenta estiman que cerca del 80% de las boletas ya fueron impresas. El costo de reimprimir la totalidad de las papeletas se calcula en algo más de 10 millones de dólares.

El partido insistió en que la erogación no correrá por cuenta de fondos partidarios: ‘‘La responsabilidad financiera de cualquier gasto extraordinario de ese estilo debe venir del Ministerio del Interior’’, sostuvieron los representantes legales de LLA. En ese sentido, desde el Gobierno manifestaron posturas encontradas: el ministro del área señaló que la decisión corresponde al juez, aunque mostró disposición a que la reimpresión se evalúe. ‘‘El juez verá si dan o no dan los plazos para imprimir una boleta diferente’’, dijo un funcionario que habló con la prensa.

En el comando nacional del oficialismo hay consenso en pedir la reimpresión total, aunque por estas horas también circuló la alternativa de permitir la coexistencia de las boletas antiguas con las nuevas; opción que pierde fuerza pero no fue descartada de plano. Desde el Juzgado, no obstante, existe escepticismo: funcionarios a cargo de la logística electoral afirmaron que varias de las boletas ya fueron distribuidas ‘‘en todo el país’’, y recordaron que el Código Nacional Electoral establece plazos estrictos para impugnaciones sobre el diseño de la BUP.

Además de la controversia sobre las boletas, debe definirse si Santilli será convalidado como primer candidato nacional de LLA en la provincia. Tras la declinación de Espert, fuentes oficiales empezaron a esgrimir el fundamento legal para que el tercer candidato ascienda y evite que la segunda en la lista, Karen Reichardt, pase a encabezarla. El expediente quedará ahora en manos del juzgado electoral y, en caso de impugnación, la resolución podría generar apelaciones a instancias superiores.