Renuncia de José Luis Espert a su candidatura en Buenos Aires: motivos y consecuencias

Finalmente, pese a haber ratificado su candidatura en los últimos dos días y tras dos semanas que mantuvieron en vilo al Gobierno, José Luis Espert renunció a su postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, acorralado por acusaciones de haber recibido un pago de USD 200.000 del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

Lo anunció mediante un post en la red social X, donde afirmó haber presentado su dimisión al presidente Javier Milei —quien aceptó la renuncia— y aseguró que demostrará su inocencia ante la Justicia “sin fueros ni privilegios”, mientras la decisión de bajarlo de la boleta fue impulsada por las distintas líneas internas que componen el gobierno de Milei, pese a que éste había sido su principal respaldo desde el estallido del escándalo.

La reacción de Javier Milei