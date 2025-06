El Gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ha anunciado su intención de viajar a Buenos Aires para mantener una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el próximo miércoles. Este encuentro se llevará a cabo con sus pares de otras provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el objetivo de continuar las gestiones ante el Gobierno Nacional en relación con la coparticipación federal y otros asuntos relevantes para las provincias. Jaldo destacó que su viaje será programado para mañana por la tarde, indicando que se reunirá con otros gobernadores.

En este contexto, reiteró la necesidad de que la Nación transfiera en tiempo y forma los recursos que corresponden a cada provincia, en particular los recursos coparticipables y otros fondos específicos. En sus declaraciones, resaltó que el planteo formulado por los 24 representantes de diversas jurisdicciones no implica una solicitud de recursos adicionales provenientes del Gobierno Nacional, sino un llamado a la transferencia adecuada de aquellos recursos que por derecho les corresponden. El Gobernador hizo hincapié en que el objetivo de esta gestión no es solicitar fondos que puedan afectar el equilibrio financiero del país.

Por el contrario, manifestó su apoyo a las políticas macroeconómicas implementadas por el Gobierno, que han contribuido a la reducción de la inflación y al mantenimiento de un riesgo país en niveles considerados razonables. Jaldo mencionó que, aunque se apoya el enfoque fiscal del actual Ejecutivo, es fundamental que haya reciprocidad en la transferencia de recursos provinciales, incluyendo el Aporte del Tesoro Nacional (ATN) y los impuestos sobre combustibles, que son de carácter coparticipable.

Asimismo, el Gobernador subrayó la importancia de establecer un acuerdo sobre la metodología y el calendario para la transferencia de fondos que, hasta la fecha, no han sido entregados. Jaldo se mostró dispuesto a no exigir el pago retroactivo de las deudas existentes, a fin de evitar complicaciones financieras para la Nación, pero enfatizó la necesidad de que, a partir de este momento, se implemente un sistema de transferencia de recursos que sea equitativo y no discriminatorio, respetando los derechos que las provincias tienen por ley.

En resumen, la reunión en el CFI se presenta como una oportunidad para que los gobernadores expongan de manera conjunta sus demandas respecto a la coparticipación federal y busquen un diálogo constructivo con el Gobierno Nacional para abordar estos temas de manera efectiva.