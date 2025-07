Hoy a las 11 horas en la sede partidaria ubicada en Córdoba y Balcarce, Fuerza Republicana (FR) presentará oficialmente a la lista de candidatos a diputados de cara a las lecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

En su visita al programa Los Primeros, el actual legislador provincial, Ricardo Bussi, confirmó que encabezará la lista de candidatos. Lo acompañarán Sandra Orquera, Gerónimo Cruz Cornejo y Lorena Palomino.

El líder del espacio de FR aseguró: “nos hubiera gustado integrar el espacio de Milei, discutir con ellos ciertas cosas que no nos parecen bien, pero no nos han permitido, nos marginaron. Hartos hasta el cansancio de no poder formar la unidad e la oposición hemos decidido ir solos como lo hemos hecho siempre”.

"Hicimos todos los intentos, hemos hablado en muchas oportunidades con Lisandro Catalán. No entendíamos por qué bajar al partido en Tucumán si somos los que lo trajimos a Milei a la provincia. Cuando todo el mundo pensaba que Milei era un loco nosotros nos jugamos y apostamos por él", sostuvo Bussi.