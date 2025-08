El escenario político en Tucumán se ha visto marcado por la reciente presentación del nuevo frente político denominado "Unidos por Tucumán", liderado por el diputado nacional y precandidato a renovar su banca, Roberto Sánchez. Este evento, realizado el este lunes, reunió a diversas figuras del radicalismo, el socialismo y otros sectores políticos que han decidido unirse en este nuevo espacio. Durante el lanzamiento, Sánchez expuso la finalidad de esta coalición, que busca representar a los ciudadanos tucumanos con un enfoque basado en criterios, valores y convicciones.

En su discurso, subrayó la importancia de establecer una posición firme frente a los temas relevantes que se discutirán en el Congreso de la Nación en un futuro cercano. "Estamos conformando un espacio para representar a quienes hoy no se sienten contenidos por el oficialismo ni por La Libertad Avanza. Somos un frente amplio que pone a Tucumán por delante", sostuvo el diputado, enfatizando la intención de ser un punto de referencia para un electorado insatisfecho. Uno de los puntos destacados durante la presentación fue la postura del frente respecto al veto presidencial que afectaba a la ley destinada a aumentar las jubilaciones y a prorrogar la moratoria previsional.

Sánchez hizo hincapié en que, en el año anterior, su partido había votado en contra de dicho veto, manifestando una clara postura en favor de los jubilados. "Lo hicimos convencidos de que los jubilados necesitan una mejora real en sus haberes y vamos a mantener esa conducta", afirmó, mostrando así un compromiso hacia esta problemática social. Asimismo, abordó la crítica situación que enfrentan las personas con discapacidad, asegurando que su bancada votará a favor de iniciativas que protejan y mejoren la calidad de vida de este grupo. "Hoy están atravesando una situación muy crítica, tanto quienes necesitan asistencia como quienes trabajan para ellos. Es un tema que no puede esperar", enfatizó, mostrando una preocupación genuina por las desigualdades existentes.

Sánchez también delineó las diferencias que su frente mantiene con respecto al oficialismo y otros sectores políticos, en particular aquellos cercanos al presidente Javier Milei. Mencionó que, aunque su partido había apoyado la Ley Bases, se habían logrado excluir ciertos artículos que consideraban perjudiciales para Tucumán, como las retenciones a las economías regionales. "No estamos de acuerdo con importar azúcar, ni con desregular el mercado que afecta a la caña", subrayó, dejando claro su compromiso con la defensa de la producción local. Respecto a las alianzas que conforman el nuevo frente, Roberto Sánchez detalló que su agrupación cuenta con la colaboración de dirigentes del socialismo, la Coalición Cívica y otros partidos. "No es raro: en Santa Fe y Jujuy ya hay frentes similares que han logrado sacar adelante sus provincias", observó, reconociendo la tendencia de colaboración interpartidaria en el país.

Finalmente, el diputado concluyó su alocución reafirmando el objetivo principal de su espacio, que es diferenciarse de los extremos políticos y representar a aquellos ciudadanos que no se sienten identificados ni con el justicialismo ni con el oficialismo nacional. "No vamos ni para un lado ni para el otro por conveniencia. Mantenemos nuestras convicciones y vamos a seguir defendiendo a los tucumanos desde el Congreso", cerró, dejando claro su compromiso con la región y su población.