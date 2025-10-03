La candidatura de Roberto Sánchez a la diputación nacional sumó un contundente apoyo del arco político de Yerba Buena. El intendente Pablo Macchiarola y los legisladores Manuel Courel y José Macome coincidieron en señalar al referente de Concepción como la mejor alternativa para las elecciones del 26 de octubre.

Machiarolla, Courel y Macome participaron de un mitin político en la ciudad jardín en el que se analizó el escenario político de cara a los comicios nacionales. El intendente de Yerba Buena habló de la necesidad de fortalecer la representación de Tucumán en el Congreso de la Nación con diputados que voten para defender a los ciudadanos con sentido común y razonabilidad. En la misma línea se expresaron los parlamentarios quienes instaron a construir un espacio opositor para cambiar el rumbo de la provincia. “Roberto Sánchez demostró que se puede gobernar con honestidad y generando transformaciones para que la gente viva mejor”, coincidieron.

En la reunión, realizada este jueves en un salón de Yerba Buena, participó el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo; concejales y otros dirigentes que apoyan a Unidos por Tucumán. Sánchez convocó a trabajar para ganar la elección. “Percibimos la cercanía de la gente. Hay que convocarlos a votar porque la participación es la única forma de hacer que las cosas cambien. Vamos a dar una sorpresa en las urnas”, auguró. /Comunicación Roberto Sánchez