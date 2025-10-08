San Cayetano: Jaldo presagió un triunfo contundente del peronismo

El presidente del Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, encabezó un acto en el Club San Cayetano, organizado por el espacio conducido por el dirigente Javier Morof, en apoyo al frente que lo lleva como candidato principal de cara a las elecciones de medio término del 26 de este mes.

Acompañaron el encuentro las candidatas Gladys Medina y Carolina Vargas Aignasse, los dirigentes Darío Monteros, Regino Amado, Rossana Chahla, Raúl Ferrazano, Fernando Juri, Gerónimo Vargas Aignasse, Federico Masso, Jorge Leal, Tomás Cobos, Daniel Herrera, Adriana Najar, Melina Morghesntein, Roxana Díaz, Ernesto Ángel, Chochy Artaza, Dante Loza, Hugo Brito, David Acosta y César González.

Durante su discurso, Jaldo destacó la importancia del acompañamiento ciudadano al proyecto provincial. “Sí, la verdad que nosotros seguimos atendiendo nuestras cuestiones institucionales. Hoy, si bien yo estoy de licencia, pero el vicegobernador Miguel Acevedo a cargo de la gobernación, seguimos atendiendo todo lo que tiene que ser con lo institucional en la provincia”, señaló.

El titular del Frente Tucumán Primero agradeció la convocatoria y la participación del espacio anfitrión. “Hoy nos acompaña Rossana Chahla, la doctora, esta gran intendenta de la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán, con los concejales, con el presidente Fernando Juri, con nuestros candidatos que hoy lo hemos presentado en sociedad en esta agrupación política que viene conduciendo Javier Morof con un gran esfuerzo a través del tiempo. No solo la vino consolidando, sino que hoy hemos visto este club totalmente colmado, con gente que ha quedado afuera en la calle”, expresó.

Jaldo analizó la situación económica nacional y la preocupación social. “Vemos un gobierno nacional que no arranca, que no se acomoda. Ya va a cumplir dos años de gestión y todavía las variables económicas siguen siendo una calesita, siguen dando vueltas sin rumbo. Eso va a impactar directamente en toda la Argentina y también en Tucumán. La gente lo está viendo y lo está padeciendo: los abuelos, los discapacitados, los universitarios con la reducción de presupuestos. La educación pública se está resintiendo, ni que hablar la salud pública y la seguridad”, afirmó.

El presidente del Frente subrayó que el espacio “no afloja un tranco” en materia de gestión. “Lo que hemos dicho lo venimos cumpliendo. Nos acompañan ciudadanos y ciudadanas que, aun no siendo de nuestro espacio político, apoyan la gestión provincial y municipal. Por eso, simplemente agradecer a esta multitud que hoy nos acompañó”, manifestó.

Sobre el panorama electoral, Jaldo anticipó: “Con lo que vengo viendo en toda la campaña y con el acompañamiento de los tucumanos, nosotros ya podemos presagiar un gran triunfo electoral el 26 de octubre. Ese triunfo no es otra cosa que cuidar Tucumán, que defender Tucumán. La única lista auténticamente tucumana es la lista Tucumán Primero. Queremos que nos midan por los hechos. La única lista que puede mostrar hechos concretos es la lista Tucumán Primero. El resto se pasa en los canales de televisión o en las redes sociales. Por eso los tucumanos más que nunca estamos unidos para cuidar nuestra provincia”.

Consultado sobre la campaña nacional, Jaldo opinó: “La Nación tiene muchos problemas para ver un presidente cantando, bailando. Pero yo no soy quien para prejuzgarlo. Lo que creo es que es su forma de ser, su estilo, estilo que no compartimos. Quienes lo van a juzgar son los argentinos en las urnas. Mientras un presidente canta y baila, hay familias que no tienen qué comer, que no tienen techo ni trabajo, enfermos sin remedios. Esa no es la Argentina que queremos para nuestros hijos ni para el futuro. El pueblo argentino el día 26 va a decir qué opina del presidente cantando y bailando mientras el pueblo sufre”.

Por su parte, Rossana Chahla remarcó la importancia de la representación legislativa. “Hemos visto cómo el Gobierno Nacional ha ido recortando los ingresos a la provincia y a los municipios. Los que damos servicio y respuesta a la gente somos las provincias y los municipios. Un diputado que nos represente en una banca significa también defender a nuestro pueblo y a nuestra gente”, señaló.

Chahla sostuvo que el proyecto político liderado por Jaldo defiende la producción, la obra pública y los intereses provinciales. “Debemos tener en cuenta que nuestros diputados defiendan el bioetanol, la producción, la industria nacional, el limón, las exportaciones. El Gobernador ha hecho una apuesta fuerte poniéndose él en la lista, porque necesita de todos los diputados para seguir trayendo obras. Nuestro proyecto político defiende la obra pública, la educación y la salud”, destacó.

En tanto, la candidata Gladys Medina se refirió al trabajo con la juventud. “Venimos trabajando con muchos centros de estudiantes, recorriendo la provincia con distintos dirigentes. Los jóvenes de nuestro espacio están enseñando cómo ha cambiado el sistema electoral y reflexionando sobre lo que sucede en el país para que comprendan qué políticas queremos”, expresó.

Medina comparó los modelos nacional y provincial: “En la provincia estamos al frente de la obra pública, apostamos a la educación, inauguramos escuelas, mientras el Gobierno Nacional no inauguró una sola en todo el país. Nos preocupamos por el sueldo de los trabajadores, por la salud y la inversión en equipamiento para los hospitales públicos. La gestión provincial se basa en la salud, la seguridad, la educación y la obra pública”.

Finalmente, el dirigente Javier Morof cuestionó la situación económica nacional y la transparencia del oficialismo. “Milei está destruyendo las economías regionales, está destruyendo el país. Hablan de honestidad y hay casos de corrupción. No sabemos de dónde vienen los fondos que manejan, de dónde se paga toda esa publicidad. Si no es de algún narcotraficante, de los que amenazan a nuestro gobernador porque está combatiendo la droga. Ellos le dan la plata para que los proteja después”, sostuvo.