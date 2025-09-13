Sandra Mendoza fulminó a Milei: “No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”

La senadora nacional Sandra Mendoza afirmó en una entrevista radial que duda de que el gobierno de Javier Milei pueda sostenerse hasta las elecciones nacionales del 26 de octubre. "No creo que este gobierno llegue al 26 de octubre. Tengo muchas dudas de eso. Esto no da para más. Ya le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo, la gente", manifestó Mendoza, en declaraciones emitidas tras los comicios de la provincia de Buenos Aires.

Mendoza atribuyó el retroceso de La Libertad Avanza en la provincia a la reacción popular frente a decisiones del Poder Ejecutivo: "La gente está muy molesta por las políticas que vetó. Jubilados, Garrahan, discapacidad", dijo en diálogo con La Tucumana FM, en alusión a los proyectos de aumento jubilatorio y de emergencia pediátrica y en discapacidad. "Los bonaerenses votaron contra las políticas que vienen a perjudicarlos. Las cosas aumentan, el sueldo no alcanza, y la gente no llega a fin de mes", agregó.

La legisladora también cuestionó el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores: "Pasaron casi dos años del ida y vuelta con los gobernadores y el Gobierno no cumplió nada", sostuvo, y acusó al Ejecutivo de haber "cortado todo a las provincias". Respecto de la continuidad presidencial, dijo no descartar un proceso institucional: "No sé qué va a pasar: si será un juicio político o si dirá ‘Bueno, no sigo porque no tengo elementos para seguir’. Pero yo creo que no llega".

Finalmente, señaló la desilusión de votantes que en 2023 respaldaron al gobierno nacional: "La gente no da más, y se lo dijo a través de las urnas el domingo". Sus declaraciones, formuladas el miércoles siguiente a la elección bonaerense, trascendieron en los días posteriores y reavivaron el debate sobre la estabilidad política de cara a octubre.